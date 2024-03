Dva roky od invázie na Ukrajinu titán z Ruska stále prúdi na Západ

Moskva 24. marca (TASR) - Západné firmy nakúpili od invázie Ruska na Ukrajinu od spoločnosti VSMPO-Avisma, prepojenej s ruským obranným priemyslom, titán za stovky miliónov dolárov. Poukázali na to najnovšie údaje, ktoré americkému denníku The Washington Post poskytla firma ImportGenius.



Nákupy ilustrujú, do akej miery je Západ stále závislý pri niektorých produktoch od Ruska napriek tomu, že po útoku na Ukrajinu prisľúbil zrušiť ekonomické vzťahy s Moskvou. Čo sa týka ruského titánu, závislosť od jeho dovozu vyvoláva aj bezpečnostné obavy, keďže je kľúčový pri výrobe dopravných aj bojových lietadiel.



"Rusko môže zastaviť dodávky takýchto materiálov a ohroziť pozíciu firiem kritických pre osobnú dopravu aj pre obranu štátu," povedal riaditeľ oddelenia výskumu spoločnosti ImportGenius William George.



Po vyše dvoch rokoch vojny na Ukrajine Rusko stále vyváža ropu a plyn a ruské podniky sú naďalej schopné exportovať ďalšie produkty a suroviny od diamantov až po urán. V západných štátoch totiž stále pretrváva dopyt po týchto produktoch a vlády uplatňujú pri niektorých ruských firmách zo sankcií výnimky.



Ani spoločnosť VSMPO-Avisma sankcie USA a Európskej únie nepocítila. A to napriek tomu, že ju čiastočne vlastní ruský zbrojársky konglomerát Rostec, ktorý pod americké a európske sankcie spadá.



V roku 2022 vyviezla VSMPO-Avisma približne 15.000 ton titánu v hodnote približne 370 miliónov USD (341,86 milióna eur). Väčšina smerovala do západných krajín, ktoré podporujú Ukrajinu v boji proti Rusku. Na čele rebríčka dovozcov boli Nemecko, Francúzsko, USA a Británia.



Aj v minulom roku pokračovala spoločnosť v stabilnom vývoze titánu. Získané údaje síce poukazujú na pokles vývozu (VSMPO-Avisma vyviezla na základe týchto údajov titán za minimálne 345 miliónov USD), údaje sú však limitované, keďže za rok 2023 už bolo ťažšie dostať sa k ruským ekonomickým dátam.



Proti sankciám sa už skôr vyjadril európsky výrobca lietadiel Airbus. "Myslíme si, že uvaliť sankcie na titán z Ruska by znamenalo uvaliť sankcie aj na seba," povedal ešte v júni šéf spoločnosti Guillaume Faury. Airbus pritom už v decembri 2022 uviedol, že do niekoľkých mesiacov prestane titán z Ruska odoberať. Podľa dostupných údajov však ruský titán dovážala spoločnosť ešte v novembri minulého roka. Firma na to reagovala iba tým, že medzitým začala dovážať aj z iných štátov.



Americký konkurent Boeing sa síce od ruského titánu odstrihol a podľa dostupných údajov túto komoditu z Ruska už od jari 2022 nedováža, jeho dodávatelia však v tom pokračujú. Nedá sa tak zistiť, aký objem ruského titánu stále smeruje do lietadiel Boeingu. Zástupca americkej firmy sa k dodávateľom odmietol vyjadriť.



Podobne už na jar 2022 oznámil plány na zastavenie dovozu ruského titánu aj britský Rolls-Royce, ktorý vyrába motory pre lietadlá Airbus aj Boeing. Údaje však ukázali, že v nákupoch firma pokračovala počas celého roka 2022, pričom hodnotu dovozu zvýšila z 5 miliónov USD v roku 2021 na 6,7 milióna USD. Navyše dodávky od VSMPO-Avisma pre britskú spoločnosť boli registrované aj v apríli 2023.



Na závislosť európskych podnikov od ruského titánu poukazujú aj údaje Európskej únie. Celá EÚ doviezla v roku 2023 titán z Ruska za 244 miliónov USD, čo je iba o 20 % menej než v roku 2019, v ktorom dodávky zaznamenali rekord. Na porovnanie, USA za minulý rok doviezli z Ruska titán za 47 miliónov USD, čo je zhruba o 80 % menej než v roku 2019.



(1 EUR = 1,0823 USD)