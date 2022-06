Dva výbory EP odmietli návrh označiť jadro a plyn za udržateľné zdroje

Brusel 14. júna (TASR) - Aliancia viacerých politických frakcií Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Bruseli odmietla podporiť návrh Európskej komisie označovať plyn a jadrovú energiu za zelené, čiže udržateľné zdroje energie. Informuje spravodajca TASR.



Rozhodlo o tom hlasovanie vo Výbore EP pre životné prostredie (ENVI) aj vo Výbore EP pre hospodárske a menové veci (ECON). Z oboch výborov v spoločnom hlasovaní 76 poslancov odmietlo návrh Európskej komisie, s plynom a jadrom ako udržateľnými zdrojmi súhlasilo 62 poslancov a štyria sa hlasovania zdržali.



O tomto uznesení budú hlasovať všetci europoslanci začiatkom júla na plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu. Na zamietnutie návrhu eurokomisie bude v pléne potrebná absolútna väčšina, čiže 353 hlasov z celkového počtu 705 poslancov.



Politická frakcia Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) v tejto súvislosti v utorok oznámila, že vyzýva všetkých svojich členov, aby delegovaný akt zverejnený Európskou komisiou začiatkom februára zamietli.



Eurokomisia rozhodla, že v rámci európskej taxonómie udržateľných investícií plyn a jadrová energia možno ako "prechodné" technológie považovať za udržateľné zdroje energie. Komisia však upozornila, že aj plyn, aj jadro podliehajú jasným limitom a obdobie ich ďalšieho využívania je presne stanovené.



Spravodajca EP pre nariadenie o taxonómii, holandský europoslanec Bas Eickhout v tejto súvislosti pripomenul, že utorňajšie hlasovanie naznačilo, že aj keď mnohí poslanci chápu, že jadrová energia a plyn nie sú udržateľné, ide stále o "tesné preteky".



"Potrebujeme masívne investície do rozširovania obnoviteľných energií, nie do energií minulosti. Európska zelená dohoda sa nesmie použiť na financovanie energií, ktoré poškodzujú životné prostredie a klímu a predstavujú nezvládnuteľné riziká. EÚ má šancu prevziať celosvetové vedenie v boji proti klimatickým zmenám a stanoviť zlatý štandard pre investície do klimaticky neutrálneho hospodárstva," opísal situáciu poslanec z frakcie Zelených.



Eickhout zdôraznil, že EÚ čelí klimatickej kríze, zvyšovaniu životných nákladov a vojne na Ukrajine, čo znamená, že Únia sa potrebuje stať nezávislou od ruského uránu a plynu. Podľa jeho slov umelé stimuly na investície do drahej jadrovej a fosílnej energie na úkor obnoviteľných zdrojov "je to posledné, čo EÚ potrebuje".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)