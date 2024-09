Dvadsať krajín EÚ žiada eurokomisiu riešiť priority jednotného trhu

Brusel 20. septembra (TASR) - Dvadsať členských krajín EÚ, vrátane Slovenska, v piatok odoslalo spoločnú výzvu pre novú Európsku komisiu (EK) týkajúcu sa priorít na jednotnom trhu EÚ a zvýšenia konkurencieschopnosti.



Pod priority, ktoré by nová eurokomisia mala riešiť v oblasti jednotného trhu sa podpísali: Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko. V spoločnej výzve sa uvádza, že najvyššou prioritou novej EK musí byť zlepšenie podmienok na podnikanie v Únii.



"Naša základná konkurenčná výhoda, jednotný trh, musí byť stredobodom činností v oblasti konkurencieschopnosti," uvádza sa vo výzve, ktorá odkazuje aj na správy Enrica Lettu a Maria Draghiho požadujúce využiť plný potenciál jednotného trhu.



Signatárske štáty žiadajú identifikovať konkrétne oblasti pre ďalšiu prácu, čo by sa malo zhmotniť v novej stratégii jednotného trhu, ktorú by EK mala zverejniť do júna 2025 a ktorá by mala stanoviť krátkodobé a strednodobé opatrenia na uľahčenie cezhraničného obchodu.



Komisia a Rada EÚ pre konkurencieschopnosť (ministri členských krajín) by mali zohrávať ústrednú úlohu pri riadení tohto procesu. Konkrétnejšie, stratégia jednotného trhu by sa mala formulovať okolo jadra jednotného trhu, konkrétne slobody pohybu najmä v oblastiach tovarov a služieb, kde existuje značná fragmentácia a rozdiely medzi vnútroštátnymi pravidlami.



Členské krajiny očakávajú ďalšiu harmonizáciu pravidiel EÚ, ako aj, ak je to možné, uplatňovanie zásady vzájomného uznávania a aj to, že cielené opatrenia odstránia prekážky cezhraničným aktivitám.



Komisia by mala vytvoriť podmienky pre európske podniky, aby sa rozrástli a konkurovali na medzinárodných trhoch a zároveň aby posilnila ich odolnosť. V praxi to znamená odstrániť fragmentáciu a regulačnú zložitosť, znížiť náklady na dodržiavanie predpisov, čím sa zvýši konkurencieschopnosť. Popri zjednodušení regulačnej a administratívnej záťaže by eurokomisia mala zjednodušiť aj podmienky podnikania a pokračovať v znižovaní byrokracie najmä prostredníctvom zjednodušenia a digitalizácie postupov.



Digitalizácia bude zohrávať významnú úlohu pri umožňovaní voľného pohybu, nová stratégia by preto mala podporovať digitálne nástroje, ktoré podnikom pomôžu uľahčiť ich pôsobenie na jednotnom trhu.



"Pre zlepšenie jednotného trhu by sme sa mali zamerať na kvalitu, konzistentnosť a vykonávanie, a nie na množstvo pravidiel. EÚ musí poskytnúť vhodné a transparentné regulačné prostredie, ktoré je kľúčovým predpokladom riadneho fungovania jednotného trhu," uvádza sa v spoločnej výzve. Tá odkazuje, že členské štáty a EK by mali využiť všetky nástroje, formálne aj neformálne, aby zabezpečili, že pravidlá jednotného trhu budú jednoduché, predvídateľné, jednotné a dôsledne presadzované.