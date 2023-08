Dvadsaťjednotka sa na jeseň stretne S Českom, Dánskom i Poľskom

Bratislava 9. augusta (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov už pozná mená všetkých súperov, s ktorými sa stretne v septembrovom a októbrovom asociačnom termíne. "Sokolíci" si v medzištátnych prípravných dueloch zmerajú sily s rovesníkmi z Česka (7. septembra o 18.00 h v Uherskom Hradišti), Dánska (11. septembra o 18.00 h vo Vejle) a Poľska (13. októbra v Košiciach).



V Uherskom Hradišti to bude trinásty vzájomný zápas mladíkov z Česka a Slovenska. Slováci vyhrali tri, trikrát sa skončil vzájomný súboj remízou a šesťkrát zvíťazili Česi. Skóre je 17:21. Následne sa dvadsaťjednotka predstaví v dánskom Velje. So severanmi naposledy hral výber tejto vekovej kategórie v januári 2020 počas prípravného kempu v Turecku a Slováci prehrali 1:3. "Čakám kvalitný zápas proti dobrému súperovi, ktorý nás preverí po všetkých stránkach," povedal pre futbalsfz.sk asistent trénera SR 21 Tibor Goljan.



Mladí Slováci v októbri privítajú v Košiciach Poliakov. "Aj prípravný zápas s Poľskom sme začali dohadovať bezprostredne po žrebe kvalifikácie majstrovstiev Európy, ktoré sa budú hrať u nás. Predbežná dohoda sa dotiahla do konca a sme radi, že si zmeriame sily s ďalším našim susedom a samozrejme, kvalitným súperom,“ povedal Goljan. Druhé najväčšie slovenské mesto sa tak môže opäť tešiť na reprezentačný futbal. "Áčko" hralo naposledy v metropole východu v roku 1998, keď zdolali Azerbajdžan 3:0. Pre tím do 21 rokov to bude premiéra. "V Košiciach sme chceli hrať už skôr a teraz je to možné, keďže už je nový štadión v prevádzke. Sme radi, že teraz môžeme na ňom hrať, veríme, že nás príde povzbudiť veľa fanúšikov,“ uviedol Goljan.



Druhým súperom reprezentantov do 21 rokov v októbri bude mužstvo najvyššej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica, hrať sa bude v Národnom tréningovom centre v Poprade (17. október 2023). "Ďalšie reprezentácie na tento termín už majú program, my sme však chceli využiť aj tento asociačný termín na dvojzápas. Preto sme sa dohodli na zápase s Banskou Bystricou, ktorá privítala možnosť odohrať duel s nami,“ dodal asistent trénera slovenskej dvadsaťjednotky.