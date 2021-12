Dvaja z najväčších prievidzských zamestnávateľov uplatňujú režim OTP

Prievidza 2. decembra (TASR) - Dvaja z najväčších zamestnávateľov v Prievidzi začali s testovaním nezaočkovaných pracovníkov na ochorenie COVID-19. Spoločnosti Nestlé Slovensko a Brose Prievidza na to využívajú zmluvných partnerov. Kým potravinárska firma začala s testovaním 29. novembra, subdodávateľ pre automobilový priemysel pre časovú tieseň na prijatie OTP režimu tak urobil o dva dni neskôr (1. 12.).



"Testovanie zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného partnera - pracovnej zdravotnej služby - v našich priestoroch závodu. Vytvárame si časové okná pre jednotlivé prevádzky," povedal vedúci oddelenia bezpečnosti prievidzského závodu Nestlé Miroslav Kmeť.



Firma má podľa neho momentálne dostatok testov, snažila sa na nadchádzajúce obdobie i pripraviť, zásobu tak má minimálne na pokrytie ďalších dvoch mesiacov. Závod sa podľa Kmeťa zatiaľ nestretol pre krátkosť povinnosti s tým, že by niektorý zo zamestnancov odmietol testovanie, prípadne si nepriniesol test z mobilného odberového miesta (MOM). "Darí sa nám vyriešiť našich zamestnancov tak, ako sa požaduje. A v prípade, že nastane taká situácia, budeme postupovať v zmysle zákonníka práce," doplnil.



"Určite takáto situácia ovplyvňuje chod podniku, zvlášť výrobného, aký sme my. Či už časovo, personálne alebo finančne," podotkol Kmeť.



Spoločnosť by podľa neho privítala väčší časový priestor na prijatie opatrenia. "Snažili sme sa však využiť skúsenosti z predošlého obdobia či minulého roka a nejakým spôsobom sa pripraviť na možné opatrenia, ktoré budú. Jednak v podobe zabezpečenia testovania, testov, ochranných pomôcok a podobne."



Závod momentálne zamestnáva 639 ľudí.



"Naším prvoradým cieľom je minimalizácia šírenia ochorenia COVID-19, a to prijímaním opatrení, ktoré sú často nad rámec vládnych usmernení. Všetky vyhlášky vydané vládou SR alebo hlavným hygienikom SR boli a sú pre nás záväzné. Plníme ich tak, aby sme vždy dodržali všetky legislatívne požiadavky," deklarovala Ľuboslava Müllerová z Brose Prievidza.



Vyhláška pre OTP režim bola podľa nej zverejnená veľmi neskoro, koncom minulého týždňa, bez možnosti prípravy a zabezpečenia dostatočného množstva testov. "To bol jeden z hlavných faktorov, prečo sme začali testovať až v stredu 1. decembra. Neskoré a veľakrát zmätočné informácie od vlády SR ohľadom plánovaných opatrení sú dlhodobý a opakovaný problém. Táto skutočnosť nás často núti improvizovať, čo však odoberá čas vedeniu firmy," ozrejmila.



Testovanie má subdodávateľ zabezpečené cez MOM. "Skladom máme len malú zásobu testov pre našich zamestnancov. Zakúpili sme ich cez výhradného distribútora testov na Slovensku," priblížila ďalej Müllerová.



Firma v prípade nepreukázania sa potvrdením v rámci OTP režimu postupuje v zmysle legislatívy a zamestnanca nepustí na pracovisko.



Nové opatrenie ovplyvňuje i chod firmy. "Testovanie nie je vždy možné zosúladiť s pracovnými zmenami, s odchodmi autobusov a podobne, preto sa pracovníci musia testovať aj v rámci ich pracovného času, čo výrazne ovplyvňuje nastavené výrobné plány," dodala Müllerová.



Brose zamestnáva takmer 1200 pracovníkov.