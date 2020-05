Dvaja z piatich ľudí s úverom očakávajú zhoršenie finančnej situácie

Bratislava 25. mája (TASR) - Dvaja z piatich ľudí, ktorí v súčasnosti majú hypotekárny alebo spotrebný úver, si myslia, že ich schopnosť splácať tieto záväzky sa nasledujúce tri mesiace trochu alebo oveľa zhorší. Vyplýva to z aprílového prieskumu agentúry 2muse, ktorého sa zúčastnilo 319 respondentov. Výsledky prieskumu sa odrážajú aj v štatistikách Poštovej banky v súvislosti s odkladom splátok. Banka vyčíslila, že o túto formu pomoci už požiadali tisícky klientov.



Až 52 % ľudí na Slovensku hodnotí svoju finančnú situáciu ako horšiu, čo je mierne viac v porovnaní so stavom na začiatku pandémie. Približne polovica opýtaných má obavy zo zníženia alebo straty príjmu počas tohto roka v dôsledku koronakrízy.



Ľudia majú možnosť v bankách požiadať o odklad splátok. "U nás je to až desatina zo všetkých, ktorí si v minulosti vzali hypotéku. Podobne sú na tom ľudia so spotrebnými úvermi, pri ktorých o odklad požiadalo 7,5 % dlžníkov," priblížila hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková s tým, že banka vyhovela viac ako 96 % žiadateľov.



Ak banka niektorému klientovi nevyhovela a žiadosť o odklad zamietla, dôvodom u niektorých boli neuhradené splátky. "Ak je klient už pred podaním žiadosti v omeškaní s minimálne dvomi splátkami, v súlade s podmienkami odloženia splátok z dôvodu pandémie mu nemôžeme uznať žiadosť o ich odklad," doplnila Žáčková.



Ak klient vyplnil žiadosť o odklad nesprávne, prípadne nebola kompletná, Poštová banka ho kontaktovala pre opravu či doplnenie. "Takýmto klientom odklad po doplnení odsúhlasíme. Samozrejme, v prípade, ak neboli ku koncu februára v omeškaní so splácaním viac ako 30 dní, prípadne nedlžili viac ako sto eur alebo nevedieme ich úver ako zlyhaný," priblížila Žáčková.



Odklad splátok je jedným z najrýchlejších opatrení, ktorým vláda zareagovala na koronakrízu. Cenou za rýchlosť je však generálny charakter opatrenia. "O odklad žiadajú aj klienti, ktorí ho nepotrebujú. Toto by sám o sebe nebol problém, ale banky sa v súčasnosti napríklad musia vysporiadať s dilemou, ako sa správať ku klientom, ktorí požiadali o odklad splátok a vzápätí majú snahu ďalej sa zadlžovať. Skutočný dosah odkladov splátok v retailovom segmente budeme schopní vyhodnotiť až po uplynutí obdobia odkladu, ale predpokladáme, že istá časť klientov nebude schopná začať úvery riadne splácať," dodala Žáčková.