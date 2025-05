Dvanásť krajín EÚ žiada o aktiváciu národnej únikovej doložky

Brusel 2. mája (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že k 1. máju 12 členských štátov Európskej únie (EÚ) predložilo písomnú žiadosť o aktiváciu národnej únikovej doložky v rámci Paktu stability a rastu. Ich žiadosti súvisia s legislatívnym balíkom ReArm Europe a plánom Readiness 2030, ktorý predstavili v marci 2025. Na správu EK upozornil bruselský spravodajca TASR.



Podľa správy EK uvedené žiadosti predložilo Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko. Očakáva sa, že žiadosti ďalších krajín budú predložené neskôr, keďže viaceré vlády prejavili záujem využiť túto doložku.



Eurokomisár pre hospodárstvo a produktivitu Valdis Dombrovskis v správe pre médiá potvrdil, že EK zabezpečí, aby bola táto flexibilita koordinovaná a pomáhala krajinám EÚ posunúť sa smerom k vyšším rozpočtom na obranu pri zachovaní zdravých rozpočtových politík.



"Sme otvorení ďalším požiadavkám. Národná úniková doložka poskytne značný dodatočný rozpočtový priestor na investície do obranných spôsobilostí a priemyslu členských krajín," povedal Dombrovskis.



Aktivácia národnej únikovej doložky poskytuje členským štátom dodatočný rozpočtový priestor na zvýšenie výdavkov na obranu a zároveň možnosť zotrvať v rámci rozpočtových pravidiel EÚ.



V reakcii na vojnu Ruska proti Ukrajine a ohrozenie európskej bezpečnosti EK predložila ambiciózny obranný balík s finančným pákovým efektom na podporu investícií do obranného sektoru Únie, a to aj prostredníctvom národnej únikovej doložky.



Aktivácia klauzuly umožní členským štátom odchýliť sa od ich schváleného plánu čistých výdavkov alebo od nápravných plánov v rámci postupu pri nadmernom deficite. Takáto flexibilita sa poskytuje v prípade výnimočných okolností, ktoré členský štát nemôže ovplyvniť, keď majú významný vplyv na jeho verejné financie.



Na zabezpečenie strednodobej rozpočtovej udržateľnosti bude odchýlka od odporúčanej trajektórie čistých výdavkov obmedzená na maximálne 1,5 % HDP dodatočných výdavkov na obranu za každý rok aktivácie doložky až do roku 2028.



Komisia informovala, že posúdi žiadosti predložené členskými štátmi, aby mohla Rade EÚ odporučiť aktiváciu národnej únikovej doložky v rámci nadchádzajúceho balíka európskeho semestra na jar 2025. Rada EÚ bude mať následne mesiac na to, aby v tejto veci rozhodla.



Zatiaľ čo podľa národnej únikovej doložky budú členské štáty využívať dodatočný manévrovací priestor pri výdavkoch na obranu, rozpočtové pravidlá EÚ sa budú aj naďalej uplatňovať v plnom rozsahu. Akúkoľvek odchýlku od schválených trajektórií čistých výdavkov bude eurokomisia monitorovať.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)