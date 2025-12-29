< sekcia Ekonomika
Dve čínske letecké spoločnosti plánujú kúpiť od Airbusu 55 lietadiel
Hodnota kontraktu predstavuje pri katalógových cenách 4,1 miliardy USD.
Autor TASR
Peking 29. decembra (TASR) - Čínske letecké spoločnosti Spring Airlines a Juneyao Airlines oznámili plány na kúpu 55 lietadiel od európskeho výrobcu Airbus. Informovala o tom agentúra Reuters.
Nízkonákladové aerolínie Spring Airlines so sídlom v Šanghaji schválili kúpu celkovo 30 lietadiel A320neo za cenu nepresahujúcu 4,13 miliardy USD (3,51 miliardy eur) pri katalógových cenách. S dodávkou strojov sa počíta v niekoľkých várkach v rokoch 2028 až 2032.
Letecká spoločnosť Juneyao Airlines, rovnako so sídlom v Šanghaji, uviedla, že s Airbusom plánuje podpísať dohodu o nákupe 25 lietadiel radu A320. Hodnota kontraktu predstavuje pri katalógových cenách 4,1 miliardy USD. Aj v tomto prípade sa dodávka očakáva v rokoch 2028 až 2032. V obidvoch prípadoch je ešte potrebný súhlas čínskej vlády.
(1 EUR = 1,1766 USD)
Nízkonákladové aerolínie Spring Airlines so sídlom v Šanghaji schválili kúpu celkovo 30 lietadiel A320neo za cenu nepresahujúcu 4,13 miliardy USD (3,51 miliardy eur) pri katalógových cenách. S dodávkou strojov sa počíta v niekoľkých várkach v rokoch 2028 až 2032.
Letecká spoločnosť Juneyao Airlines, rovnako so sídlom v Šanghaji, uviedla, že s Airbusom plánuje podpísať dohodu o nákupe 25 lietadiel radu A320. Hodnota kontraktu predstavuje pri katalógových cenách 4,1 miliardy USD. Aj v tomto prípade sa dodávka očakáva v rokoch 2028 až 2032. V obidvoch prípadoch je ešte potrebný súhlas čínskej vlády.
(1 EUR = 1,1766 USD)