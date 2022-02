Dve japonské továrne zastavili výrobu pamäťových čipov

Tokio 10. februára (TASR) - Dve japonské továrne na pamäťové čipy museli prerušiť výrobu pre kontamináciu priemyselných materiálov. Oznámil to vo štvrtok výrobca čipov Kioxia. Analytici už preto varovali pred možným zvýšením cien týchto kľúčových komponentov pre smartfóny.



Oznámenie prichádza v čase, keď firmy zápasia s globálnym nedostatkom polovodičov, ktorý brzdí výrobu mnohých produktov od áut po herné konzoly.



Spoločnosť Kioxia uviedla, že má podozrenie na "kontamináciu materiálov používaných vo výrobných procesoch", čo viedlo k čiastočnému pozastaveniu prevádzky v závodoch, ale neposkytla žiadne ďalšie informácie.



Spoločnosť, ktorá sa odčlenila od japonského konglomerátu Toshiba, "pracuje na čo najskoršom obnovení plnej produkcie".



Americký partner spoločnosti Kioxia, Western Digital, tiež potvrdil prerušenie výroby, čo zníži dostupnosť pamäťových čipov tzv. NAND flash. Líšia sa od polovodičov, ktoré sú v súčasnosti celosvetovo nedostatkové a využívajú staršiu technológiu.



"Ak to spôsobí nedostatok, ceny stúpnu," povedal pre agentúru AFP Jim Handy, expert na polovodičový priemysel z Objective Analysis.



Továrne Kioxie, ktoré museli prerušiť výrobu, naznačili, že im dodávateľ poslal zlé chemikálie. Experti upozorňujú, že aj iní výrobcovia flash NAND čipov pravdepodobne nakupujú materiály od rovnakého dodávateľa, takže to môže byť veľký problém.



Spoločnosť Kioxia spolu s Western Digital majú podľa ich webovej stránky 35-percentný podiel na trhu flash NAND čipov.



Prerušenie ich výroby by mohlo zvýšiť ceny produktov, ktoré už tlačí nahor nedostatok iných komponentov, keďže pandémia nového koronavírusu vyvolala prudký nárast dopytu po elektronike, ktorá využíva polovodiče. Krízu ešte prehĺbili vlaňajšie sucho na Taiwane a požiar u japonského výrobcu Renesas.



Niekoľko firiem nedávno oznámilo plány na nové závody na výrobu polovodičov, keďže nedostatok čipov pokračuje. V novembri Samsung povedal, že postaví továreň na výrobu mikročipov v Texase. Taiwanská spoločnosť TSMC zase oznámila, že spolu so Sony postaví závod v Japonsku, zatiaľ čo najväčší čínsky výrobca čipov SMIC v septembri informoval, že postaví novú továreň v Šanghaji.