Dve percentá dane priniesli tretiemu sektoru doteraz 31 mil. eur

Bratislava 20. augusta (TASR) - Daňové úrady doteraz poukázali na účet nadácií, neziskových organizácií a občianskych združení viac ako 31 miliónov eur. Oproti minulému roku je suma približne polovičná, informovala o tom vo štvrtok Finančná správa (FS) SR. Dôvodom je to, že termín na podanie daňového priznania či vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane ešte stále pre pandémiu neuplynul. Poukázať podiel zo zaplatenej dane je preto ešte stále možné, upozornila FS.



"Finančná správa postupne v zmysle zákonných lehôt spracúva darované podiely zo zaplatenej dane. Doteraz spracovala 411.344 daňových priznaní a vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Na účty neziskoviek, nadácií a občianskych združení poukázala už 31,27 milióna eur," uviedla hovorkyňa FS Ivana Skokanová.



Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 je možné podať, a teda poukázať podiel zo zaplatenej dane neziskovej organizácii, občianskemu združeniu či nadácii, a daň z príjmov zaplatiť v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení sa obdobia pandémie. Ak teda napríklad vláda vyhlási skončenie sa pandémie v septembri 2020, daňové priznanie môže daňovník podať do 31. októbra 2020, v tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť a zároveň v tejto lehote môže poukázať podiel zo zaplatenej dane.



Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení sa obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie sa pandémie napríklad v septembri 2019, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. novembra 2020 a zamestnanec tak môže darovať podiel zo zaplatenej dane podaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30. novembra 2020.