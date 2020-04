Dve tretiny firiem údajne neprežijú leto bez pomoci vlády

Bratislava 2. apríla (TASR) – Ekonomická kríza spôsobená šírením pandémie ochorenia COVID-19 už poznačila aj kondíciu slovenských firiem. Podľa najnovšieho prieskumu Americkej obchodnej komory (AmCham) v SR medzi výkonnými riaditeľmi spoločností nedokáže za súčasných podmienok takmer 40 % firiem fungovať dlhšie ako tri mesiace.



Až 67 percent z oslovených firiem neprežije pri súčasnej situácii dlhšie ako šesť mesiacov, uviedla AmCham.



"V prípade pokračovania obmedzení v súvislosti s pandémiou a absenciou cielených opatrení zo strany vlády tak letné mesiace budú s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať koniec pre mnohých významných investorov na Slovensku," uviedla AmCham.



Z prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo od 19. do 26. marca 56 výkonných riaditeľov spoločností (CEO), vyplýva, že firmy za najdôležitejšie opatrenia na pomoc ekonomike považujú opatrenia fiškálneho a pracovnoprávneho charakteru.



Najčastejšie šéfovia firiem odporúčali zníženie výšky alebo aspoň odloženie splatnosti zdravotných a sociálnych odvodov, odloženie splatnosti dane z príjmov právnických osôb a preddavkov na daň z pridanej hodnoty. Za dôležité tiež považujú zvýšenie flexibility Zákonníka práce, zníženie byrokratickej záťaže a fungujúcu elektronickú komunikáciu s verejnými inštitúciami.



Podľa prieskumu väčšina firiem pristupovala k hrozbám epidémie pomerne zodpovedne. Až 75 % riaditeľov bolo aspoň čiastočne pripravených a mali hneď v prvých dňoch krízy pripravené krízové interné scenáre. "Ani zodpovedný prístup a poctivá príprava však nedokážu zabrániť rapídnemu zhoršeniu výsledkov a prepadu tržieb súvisiacich so zásadným obmedzením ekonomickej aktivity," uviedla AmCham.



Komora upozornila, že možný krach spoločností by spôsobil zásadný výpadok na príjmovej stránke štátneho rozpočtu aj rozpočtu samospráv. Sekundárnom efektom bude po znížení príjmov obyvateľstva aj zníženie kúpnej sily domácností, čo sa negatívne odzrkadlí na príjmoch z DPH. V prípade bankrotu firiem sa bez práce ocitnú v odhadoch až stovky tisíc občanov.