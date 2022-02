Dve tretiny firiem umožňujú home office kancelárskym zamestnancom

Bratislava 6. februára (TASR) - Dve tretiny slovenských firiem ponúkajú svojim kancelárskym zamestnancom prácu z domu, takzvaný home office. Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield spomedzi nájomcov kancelárií na Slovensku. Spoločnosti však zároveň uviedli, že si uvedomujú aj výhody práce z kancelárie. Na dotazníkový prieskum odpovedali riaditelia a manažéri 101 spoločností, ktoré si prenajímajú kancelárske priestory na Slovensku.



Firmy za najobľúbenejší pracovný model označili kombináciu práce z domu a z kancelárie. "Hybridný pracovný model predstavuje stanovený počet dní do týždňa, keď má zamestnanec právo pracovať mimo kancelárie. Až 44 % firiem využíva tento model práce, pričom viac ako tretina všetkých spoločností z prieskumu umožňuje prácu z domu maximálne dva alebo tri dni týždenne," spresnila spoločnosť výsledky prieskumu.



Takmer všetky firmy sa vyjadrili, že kancelárie podľa nich poskytujú špecifické výhody oproti práci na diaľku. Aj keď spočiatku pandémie mnohým ľuďom vyhovovala práca z domu, po uplynutí takmer dvoch rokov im chýba najmä socializácia, možnosti interakcie s tímom, pre niektorých vhodnejšie pracovné podmienky na sústredenú prácu a pracovný kútik. "Takmer dve tretiny spoločností uviedli, že kancelárske prostredie umožňuje zamestnancom efektívnejšie riešiť rôzne pracovné problémy a lepšie kooperovať. Priamy kontakt s kolegami je v porovnaní s online komunikáciou rýchlejší a jednoduchší spôsob pomenovania problémov a nachádzania riešení," tlmočila spoločnosť.



Po kombinovanej alternatíve je druhým najfrekventovanejším spôsobom práce na Slovensku tradičný model. Práca na diaľku je pri ňom povolená len vo výnimočných prípadoch. Takto funguje viac ako štvrtina firiem.



Flexibilitu pri rozhodovaní o mieste práce ponecháva plne na zamestnancoch viac ako pätina firiem. Pracovná flexibilita pritom podľa prieskumu stúpa na popularite a stala sa konkurenčnou výhodou v rámci benefitov spoločností. Pre niekoho je totiž výhodou práca z domu, iným sa lepšie pracuje z kancelárie.



Len dve percentá respondentov uviedli, že neposkytujú možnosť práce z kancelárie a fungujú tak výhradne na báze home office. Argumentovali to prísnymi internými protipandemickými opatreniami.