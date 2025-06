Brusel/Amsterdam 2. júna (TASR) - Dve tretiny holandských spoločností zápasia s nedostatkom zamestnancov a musia zlepšovať pracovné podmienky a automatizáciu výroby, aby tento problém vyriešili. Na údaje, ktoré koncom mája predstavila Národná štatistická agentúra CBS, upozornil informačný portál DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Podľa CBS nedostatok zamestnancov je menej bežný v malých podnikoch. Z tých len o niečo viac ako 61 % uvádza nedostatok zamestnancov v porovnaní s viac ako 67 %, ktoré hlásia stredne veľké podniky, a vyše 70 % v prípade veľkých spoločností.



Práve veľké spoločnosti však s väčšou pravdepodobnosťou prijmú aktívne opatrenia v reakcii na nedostatok zamestnancov. Takmer 30 % veľkých firiem podľa CBS investuje do ďalšej automatizácie výroby. To isté robí iba 25 % stredných firiem a niečo vyše 19 % malých podnikov.



Pri malých podnikoch je najväčšia pravdepodobnosť, že obmedzia výrobu tak, aby zodpovedala ich dostupnej kapacite pracovníkov. Robí tak takmer 20 % malých firiem v porovnaní s 15 % stredne veľkých firiem a 12 % veľkých podnikov.



V rámci podnikateľského sektora ako celku (okrem finančných a verejnoprospešných spoločností) 29 % podnikateľov uviedlo, že zlepšujú platové alebo iné podmienky zamestnania, aby prilákali zamestnancov, zatiaľ čo len necelých 25 % uviedlo, že zvyšujú automatizáciu na výrobných linkách, aby vykryli deficit pracovnej sily.



Približne 16 % podnikateľov uviedlo, že pre nedostatok zamestnancov obmedzili výrobu, a takmer 10 % z nich priznalo, že hľadajú možnosti v zahraničí, aby prilákali nových zamestnancov.



Nedostatok pracovnej sily najvýraznejšie pociťujú stavebné firmy, keď viac ako 80 % podnikateľov v sektore stavebníctva hlási nedostatok personálu. V sektore kultúry, športu a voľnočasových aktivít to bolo 55 %, čo je najmenej zo všetkých odvetví.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)