Dve tretiny malých a stredných podnikov sa nezaoberajú IT bezpečnosťou

Bratislava 14. novembra (TASR) - Dve tretiny malých a stredných podnikov na Slovensku sa nezaoberajú kybernetickou bezpečnosťou, útokom hekerov pritom čelila takmer pätina firiem. Uviedol to odborník na kybernetickú bezpečnosť zo spoločnosti Aliter Technologies Michal Srnec, s odkazom na prieskum stavu kybernetickej bezpečnosti, ktorý zverejnil Národný bezpečnostný úrad.



Podľa Srnca sa riziko útokov zvyšuje, súvisí to ako s vojnou na Ukrajine, tak aj s následkami pandémie, kedy mnoho firiem bolo doslova nútených rýchlo presunúť svoje procesy do online prostredia, či začať využívať vo veľkej miere prácu z domu.



"Hekeri sa pochopiteľne veľmi rýchlo adaptovali a môžeme badať zvýšený trend útokov priamo na užívateľov, ktorí pracujú vzdialene. Pre užívateľov pracujúcich z domu, či v hybridnom prostredí cloudu je potom oveľa náročnejšie tieto útoky rozoznať, ako v kontrolovanom prostredí organizácie. Často nie je motiváciou len samotné odcudzenie a zneužitie dát. Hekeri si môžu len pripravovať pôdu, skúmať reakciu organizácie, či len testovať nové metódy i nástroje. V prípade nedostatočného zabezpečenia však môže útok vážne spoločnosť poškodiť a v najhoršom prípade spôsobiť aj krach firmy," zdôraznil odborník.



Podľa prieskumu kyberbezpečnosť stále nie je prioritou, odborník preto vyzýva firmy, aby chránili svoje dáta a mysleli na bezpečnosť v online priestore. "Tak ako nenechávame v noci otvorené dvere do firmy, nemali by sme nechávať ani firemné dáta bez adekvátnej ochrany," vysvetlil Srnec.



Podľa neho sa dá zvýšiť úroveň zabezpečenia aj pomerne jednoduchými opatreniami. "Základom je edukácia zamestnancov o hrozbách v online prostredí, vypracovanie a dodržiavanie bezpečnostných princípov a netreba zabúdať ani na pravidelnú zálohu dát a aktualizáciu systémov," dodal Srnec.



Firmy by nemali myslieť iba na zabezpečenie priamo v spoločnosti, rizikom môže byť aj práca z domu či používanie súkromných počítačov a mobilov na prácu.



"Ak má zamestnanec vírus v súkromnom počítači a hoci sa bezpečne pripojí na firemný server, môže ho ľahko infikovať a nemusí o tom ani vedieť. Správne nastavená bezpečnostná politika by mala ideálne obmedzovať používanie súkromných zariadení vo firemnej sieti," uzatvoril Srnec.