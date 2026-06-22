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Dve tretiny nemeckých zamestnancov zvažujú prácu v zahraničí
Najpreferovanejšími destináciami sú Spojené štáty, Veľká Británia a Švajčiarsko.
Autor TASR
Norimberg 22. júna (TASR) - Približne dve tretiny zamestnancov v Nemecku si vedia predstaviť, že by odišli za prácou do zahraničia. Najpreferovanejšími destináciami sú Spojené štáty, Veľká Británia a Švajčiarsko. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vypracoval inštitút Appinio pre pracovný portál Indeed. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výsledky prieskumu zverejnené v pondelok takisto ukázali, že jedna tretina respondentov si už vyžiadala konkrétne informácie o pracovných príležitostiach v zahraničí.
„Ak dve tretiny zamestnancov uvažujú o odchode, malo by sa to vnímať aj ako prejav nespokojnosti s domácimi podmienkami,“ uviedla Virginia Sondergeldová, ekonómka spoločnosti Indeed. „Politici a zamestnávatelia by mali tieto signály zobrať vážne: V dialógu so zamestnancami musia vzniknúť nové stimuly pre prácu v Nemecku, pracovné podmienky sa musia zlepšiť, aby talentovaní ľudia dostali skutočné dôvody, prečo zostať,“ dodala.
Dopyt po práci v zahraničí bol obzvlášť výrazný medzi ľuďmi s vyššími príjmami. Zhruba polovica respondentov žijúcich v domácnostiach s čistým príjmom nad 6000 eur mesačne sa už aktívne uchádzala o prácu v zahraničí alebo aktívne skúmala možnosti na zahraničných trhoch práce.
Veľká väčšina respondentov si neželá zostať v zahraničí natrvalo a uprednostňuje pobyty trvajúce zopár mesiacov až niekoľko rokov. Za kľúčové motivačné faktory označila viac ako polovica účastníkov prieskumu vyššiu mzdu a lepšiu kvalitu života. Viac ako 40 % respondentov si od presťahovania sľubuje nižšie daňové a odvodové zaťaženie.
Inštitút Appinio uskutočnil prieskum medzi 8. a 11. májom na vzorke 1000 zamestnancov vo veku od 16 do 66 rokov. Polovicu z nich tvorili ženy.
Výsledky prieskumu zverejnené v pondelok takisto ukázali, že jedna tretina respondentov si už vyžiadala konkrétne informácie o pracovných príležitostiach v zahraničí.
„Ak dve tretiny zamestnancov uvažujú o odchode, malo by sa to vnímať aj ako prejav nespokojnosti s domácimi podmienkami,“ uviedla Virginia Sondergeldová, ekonómka spoločnosti Indeed. „Politici a zamestnávatelia by mali tieto signály zobrať vážne: V dialógu so zamestnancami musia vzniknúť nové stimuly pre prácu v Nemecku, pracovné podmienky sa musia zlepšiť, aby talentovaní ľudia dostali skutočné dôvody, prečo zostať,“ dodala.
Dopyt po práci v zahraničí bol obzvlášť výrazný medzi ľuďmi s vyššími príjmami. Zhruba polovica respondentov žijúcich v domácnostiach s čistým príjmom nad 6000 eur mesačne sa už aktívne uchádzala o prácu v zahraničí alebo aktívne skúmala možnosti na zahraničných trhoch práce.
Veľká väčšina respondentov si neželá zostať v zahraničí natrvalo a uprednostňuje pobyty trvajúce zopár mesiacov až niekoľko rokov. Za kľúčové motivačné faktory označila viac ako polovica účastníkov prieskumu vyššiu mzdu a lepšiu kvalitu života. Viac ako 40 % respondentov si od presťahovania sľubuje nižšie daňové a odvodové zaťaženie.
Inštitút Appinio uskutočnil prieskum medzi 8. a 11. májom na vzorke 1000 zamestnancov vo veku od 16 do 66 rokov. Polovicu z nich tvorili ženy.