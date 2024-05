Dve tretiny Rakúšanov podporujú rýchlejší odklon od fosílnych palív

Viedeň 11. mája (TASR) - Dve tretiny Rakúšanov sa domnievajú, že je potrebné, aby Európska únia (EÚ) urýchlila postupný odklon od ropy, uhlia a plynu v záujme bezpečnosti a nezávislosti Európy. Ukázali to výsledky prieskumu, ktorý si približne mesiac pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) objednal inštitút Kontext. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Prieskum uskutočnil inštitút pre výskum verejnej mienky Marketagent na vzorke 1000 osôb. Respondenti považovali za kľúč k energetickej nezávislosti najmä obnoviteľné zdroje energie. Viac ako osem z desiatich ľudí označilo za hlavnú úlohu Únie podporiť rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie, aby sa stala nezávislou od dovozu energie.



Ruská vojna proti Ukrajine ukázala, aká je Európa, a teda aj rakúske podniky a domácnosti, závislá od fosílnych palív z problémových krajín, uviedol v piatok Florian Maringer, analytik inštitútu Kontext.



Približne 80 % oslovených sa domnieva, že renovácia budov a udržateľné formy vykurovania nielenže významne prispievajú k ochrane klímy, ale zároveň znižujú závislosť od iných štátov. Viac ako sedem z desiatich ľudí od rakúskych predstaviteľov očakáva, že na európskej úrovni vynaložia väčšie úsilie v záujme ochrany klímy.



"Nadchádzajúce voľby do EP budú mať rozhodujúci vplyv na budúcu energetickú politiku. Obyvatelia Rakúska potvrdzujú, aké dôležité je, aby sme sa rýchlo pohli udržateľným smerom. Brzdu však zaťahuje tých pár ľudí, ktorí naďalej profitujú z obchodu s ropou, uhlím a plynom," uviedla Katharina Rogenhoferová, hovorkyňa inštitútu Kontext.