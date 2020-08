Dve tretiny rúr prepojovacieho plynovodu z Poľska sú zvarené

Bratislava 11. augusta (TASR) – Práce na 103-kilometrovom slovenskom úseku prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko pokračujú a napriek krátkodobým komplikáciám spôsobeným pandémiou ochorenia COVID-19 je spustenie plynovodu do komerčnej prevádzky naďalej naplánované na rok 2022. Pre TASR to v utorok uviedol hovorca spoločnosti Eustream Pavol Kubík. Dve tretiny rúr plynovodu sú podľa hovorcu už zvarené a takmer polovica je uložená v ryhe.



"Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila na jar krátkodobé komplikácie, keď sa v dôsledku zavretých hraníc sťažilo cestovanie pracovníkov. Túto situáciu sa podarilo relatívne rýchlo vyriešiť v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR prostredníctvom výnimiek z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR," uviedol Kubík. Práce pokračujú na všetkých úsekoch stavby.



Na Slovensku sa stavba severojužnej vetvy plynovodu začína na kompresorovej stanici vo Veľkých Kapušanoch, končí sa v katastrálnom území obce Palota a ďalej pokračuje v Poľskej republike v dĺžke 61 kilometrov. Hlavnou ideou prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko je dokončiť severojužné prepojenie vo východnej Európe, spojiť Baltské more s Jadranským, respektíve Čiernym morom a umožniť diverzifikáciu zdrojov zemného plynu do tejto časti Európy.