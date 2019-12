Dve tretiny Slovákov nerozmýšľajú pri bežných nákupoch o cenách

Bratislava 31. decembra (TASR) - Až dve tretiny Slovákov nerozmýšľajú pri bežných nákupoch potravín či oblečenia o cenách. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne. Najvýraznejšie sa to prejavuje práve koncom roka, ktorý je pre obchodníkov žatvou. V priemere sú tržby maloobchodu počas decembra vyššie oproti ostatným mesiacom roka o zhruba 10 až 20 %.



Na druhej strane 40 % respondentov uviedlo, že si na väčšie výdavky ako napríklad na spotrebiče, nábytok, dovolenky šetrí alebo požičiava. V obchodoch sa nad cenami nezamýšľa viac mužov (62 %) ako žien (57 %). Až 86 % Slovákov dobre pozná svoju finančnú situáciu a mesačné výdavky má pod kontrolou.



Približne 40 % Slovákov uviedlo, že často minú viac peňazí, ako pôvodne plánovali. "Celkovo sa ukazuje, že Slováci sú viac konzervatívni, ak hovoríme o nákupe tovarov dlhodobejšej spotreby. Stúpa počet ľudí, ktorí prehodnocujú drahšiu kúpu. Až 73 % z respondentov zvyčajne dvakrát premýšľa predtým, ako na niečo minie peniaze," povedala analytička banky Lenka Buchláková. V medziročnom porovnaní stúpol počet ľudí, ktorí pri tovaroch krátkodobej spotreby nepremýšľajú o cenách, o takmer osem percent.



Podľa Buchlákovej ekonomický rast a zlepšujúca sa situácia na trhu práce spôsobila, že sa finančná situácia mnohých zlepšila. To je dôvod, prečo sa aj v prípade nákupov tovarov krátkodobejšej spotreby viac osmeľovali. Zároveň však treba dodať, že až tretina Slovákov nie je schopná čeliť nečakaným finančným výdavkom, napríklad ak potrebujú vymeniť práčku alebo opraviť pokazené auto.



Šetrenie prichádza väčšinou začiatkom nového roka, keď si mnohí Slováci dávajú predsavzatia aj v oblasti financií. Január je preto pre obchodníkov chudobnejší, nakoľko sa ich tržby znižujú v priemere o 10 %, a to aj napriek tomu, že v tomto čase štartujú aj januárové výpredaje.



Prieskum ukázal, že nie sú veľké rozdiely v nakladaní s peniazmi v rámci rôznych vekových kategórií. Rovnako vo vekovej kategórii 15 - 29 rokov, ako aj 30 - 49 rokov väčšina respondentov uviedla, že má nakladanie s peniazmi pod kontrolou a myslí na svoju budúcnosť. Najzodpovednejšie k financiám pristupujú ľudia vo vekovej kategórii 50 a viac. Práve oni nakladajú s peniazmi konzervatívnejšie, avšak polovica z nich sa zaujíma o rôzne možnosti investovania.