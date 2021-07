Dve tretiny Slovákov využívajú internetbanking, denne minú do 20 eur

Bratislava 13. júla (TASR) - Dve tretiny Slovákov vo veku od 16 do 74 rokov vlani využívali internetbanking. Táto služba sa dostala do popredia aj v dôsledku čiastočného obmedzenia platenia v hotovosti pre obavy zo šírenia nového koronavírusu. Je to však aj dlhodobý trend, počet ľudí, ktorí využívajú internetbanking, narástol za posledných desať rokov viac než trojnásobne. Denne ľudia minú cez internet do 20 eur. Vyplýva to zo štatistík Eurostatu za rok 2020, ktoré preskúmala analytička spoločnosti FinGO.sk Lenka Buchláková.



Internetbanking na Slovensku najčastejšie využívajú mladí ľudia vo veku 25 až 29 rokov, pričom početnejšou skupinou v rámci tejto vekovej kategórie sú muži. Internetbanking je pritom podľa analytičky veľmi populárny aj v skupine dôchodcov. "Až 40 % ľudí nad 65 rokov využíva služby internetbankingu," dodala Buchláková.



Čo sa týka vzdelanostnej štruktúry, internetbanking využíva 80 % Slovákov s vyšším dosiahnutým vzdelaním, takmer polovica so stredoškolským vzdelaním a zhruba 13 % s nižším vzdelaním.



Bezhotovostné platby sa podľa analytičky v celej Únii dostali do popredia od prvej vlny pandémie nového koronavírusu v marci 2020. "Ľudia z obavy šírenia nákazy nechceli platiť hotovosťou, a tak využívali v obchodoch prevažne platbu kartou. Zároveň vidíme aj na Slovensku od vlaňajška výrazný nárast nákupov cez internet," skonštatovala Buchláková. V tomto prípade ľudia platili cez internetbanking, veľmi malé percento z nich volilo platbu na dobierku v hotovosti.



Podľa aktuálnych údajov Eurostatu však za rok 2020 v 27 krajinách Európskej únie dosahuje Slovensko priemerné výsledky vo využívaní internetbankingu. Zo susedných krajín Slovensko predbehli Česi aj Rakúšania. Rekordérmi v tomto smere sú Dáni - až deväť z desiatich využíva internetbanking.



Rebríčku už dlhé roky kraľujú škandinávske krajiny, naopak, najmenej využívajú internetbanking Bulhari (13 %) a Rumuni (12 %), a to pre nízke internetové pokrytie v krajine. "V Česku používa online služby bankovníctva až 70 % ľudí, v Rakúsku 66 %, v Maďarsku 51 % a v Poľsku 49 %. Priemer za 27 krajín Únie je na úrovni 58 %," vymenovala analytička.



Buchláková pripomenula, že rastúci záujem o využívanie služieb internetbankingu kladie aj dôraz na jeho bezpečnosť. "Ľudia by mali byť opatrní pri otváraní príloh alebo neznámych odkazov a e-maily od neznámych osôb vôbec neotvárať. Neinštalovať si aplikácie z neznámych zdrojov a neznáme rozšírenia do internetového prehliadača," podotkla analytička.