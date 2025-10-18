< sekcia Ekonomika
Dve tretiny utečencov v Nemecku sú ohrozené chudobou
Berlín 18. októbra (TASR) - Takmer dve tretiny utečencov v Nemecku sú ohrozené chudobou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa tento týždeň odvolala na štúdiu Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum (DIW).
V roku 2022 bolo ohrozených chudobou 63,7 % utečencov v krajine, čo je pokles oproti 70 % v roku 2020. Prepadnutie do chudoby hrozí v Nemecku ľuďom s príjmom nižším ako 60 % mediánu čistého príjmu domácností. Pre jednu osobu bola táto hranica v roku 2022 stanovená na 1419 eur mesačne. Hoci miera nízkych príjmov od roku 2019 stagnuje, od roku 1995 celkovo stúpla v dôsledku „demografických zmien, najmä v dôsledku migrácie“, uviedol DIW.
„Medzi ľuďmi s migračným pôvodom a najmä medzi utečencami je miera nízkych príjmov nadpriemerná, zatiaľ čo medzi obyvateľstvom bez migračného pôvodu zostáva takmer nezmenená už viac ako desať rokov,“ vysvetlil inštitút.
Približne 13 % nemeckých obyvateľov bez migračného pôvodu je každý rok ohrozených chudobou. Pre porovnanie, medzi ľuďmi, ktorí sa prisťahovali do Nemecka z iných krajín EÚ, tento podiel dosahuje okolo 26 %.
Utečenci „po príchode do Nemecka bojujú okrem iného s jazykovými problémami alebo uznávaním odborných kvalifikácií, takže miera zamestnanosti je u nich nižšia ako u obyvateľstva bez migračného pôvodu“, priblížil DIW. K nedávnemu poklesu rizika chudoby medzi utečencami prispela najmä ich rastúca účasť na nemeckom trhu práce, uviedol výskumník DIW Markus Grabka.
