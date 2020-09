Dvojcena Primus/Pessimus oceňuje zákony pre podnikateľské prostredie

Bratislava 2. septembra (TASR) - Dvojcena Primus/Pessimus je ocenenie predkladateľa najlepšieho zákona (Primus) formujúceho a najhoršieho zákona (Pessimus) deformujúceho podnikateľské prostredie v danom roku. Informoval o tom Peter Serina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).



Nultý ročník tejto novej aktivity PAS podľa neho zrealizovala za rok 2019. Zákony hodnotila interne PAS a následne zo 6 najhorších a 6 najlepších podnikatelia v anonymnom hlasovaní vybrali víťazov.



Za najhorší zákon označili podľa PAS podnikatelia zákon číslo 375 z roku 2019, ktorým sa novelizoval zákon o minimálnej mzde predložený poslancami Národnej rady SR Erikom Tomášom (nezaradený) a Robertom Ficom (Smer-SD). "Oceneným zašleme diplomy," priblížil.



Podnikatelia podľa Serinu nesúhlasia s prijatým automatom, pretože ten odvodzuje minimálnu mzdu od priemernej mesačnej nominálnej mzdy za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa mzda určuje. Zároveň ju určuje na 60 % z priemernej mesačnej mzdy, čím sa minimálna mzda stáva bariérou zamestnávania. Takto sa môže stať, že minimálna mzda bude v zlých ekonomických časoch vypočítavaná z čias konjunktúry, teda bude reálnou prekážkou zamestnávania. Automat by mal zohľadňovať ideálne viaceré makroekonomické veličiny, a to najmä produktivitu práce, prípadne infláciu. Vysoká minimálna mzda je prekážkou v zamestnávaní v okresoch s nízkou ekonomickou aktivitou, ako aj prekážkou pre zamestnávanie nízko kvalifikovaných zamestnancov a zamestnancov, ktorí majú slabú pracovnú morálku.



Serina spresnil, že za najlepší zákon označili podnikatelia zákon číslo 221 z roku 2019 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii), ktorý predložil vtedajší podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (nezaradený). "Ocenenému zašleme diplom," doplnil výkonný riaditeľ PAS.



Podnikatelia podľa Serinu oceňujú, že vláda konečne prijala zákon smerom k zníženiu byrokracie, a to prepojenie databáz štátu, ktoré odbremeňuje od predkladania nasledovných povinností v listinnej podobe. Ide o potvrdenie o daňových nedoplatkoch, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenie o návšteve školy a výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií.