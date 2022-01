Dvojciferný cenový nárast nehnuteľností bude pokračovať aj v roku 2022

Bratislava 8. januára (TASR) – Napriek vlaňajším cenovým skokom bude dvojciferný cenový nárast nehnuteľností na Slovensku zrejme pokračovať aj v tomto roku. Medzera medzi dopytom a ponukou na realitnom trhu je totiž taká veľká, že ju nedokáže zaplniť ani prípadné zrýchlenie výstavby nových bytov. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický.



"Okrem toho sú aktuálne ceny aj odrazom prelievania úspor obyvateľstva do nehnuteľností. Ľudia sa viac uchyľujú k ich kúpe v strachu, že peniaze v banke im zhltne inflácia," podotkol analytik. Takto podľa neho dochádza k situáciám, že človek, ktorému sa pred troma rokmi zdal trojizbový byt pridrahý, v súčasnosti neváha kúpiť za rovnakú cenu jednoizbový byt.



"K zvyšovaniu cien na realitnom trhu budú v roku 2022 pomáhať aj banky. Tie budú naďalej lacnými úvermi medzi sebou bojovať o klientov financujúcich nehnuteľnosť," predpokladá Kubrický.



Na margo vlaňajška poznamenal, že realitný trh má za sebou rely, akú už dlho nezažil. Ilustroval to na príklade najlepšie predávaných starších trojizbových bytov, ktoré za 11 mesiacov roku 2021 zdraželi o viac než pätinu v Prešove, Trenčíne, Košiciach i Banskej Bystrici. "V Trnave ceny stúpli dokonca až o 32 %. Na chvoste v tomto rebríčku spomedzi krajských miest zostala Bratislava, kde sa vlani zvýšili ceny starších trojizbových bytov o 12 %," uzavrel analytik.



Opačný vývoj zaznamenal analytik pri cenách nájmov. Prenajímateľom počas pandémie "narobilo vrásky" to, že ich byty prestali využívať študenti, migrujúci zamestnanci či turisti. V roku 2020 prenájmy zlacneli, vlani sa však začali spamätávať a ceny sa dostali na predpandemickú úroveň, avšak s výnimkou Bratislavy. Pre prenajímateľov však ďalšiu ranu dáva aj súčasná tretia vlna pandémie a obavy majú aj z rastu cien energií v roku 2022. "To bude tlačiť na vyššie nájomné, ktoré však nájomcovia nemusia byť schopní zaplatiť," poznamenal Kubrický.