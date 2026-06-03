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Dvojdňová konferencia v Košiciach sa venuje rozvoju vodíkových údolí
V Košickom kraji vznikne vodíkové údolie, teda región, kde sa vodík vyrába, prepravuje aj využíva.
Autor TASR
Košice 3. júna (TASR) - Na využitie vodíkových technológií a budovanie tzv. vodíkových údolí je zameraná dvojdňová medzinárodná konferencia H2SK Forum, ktorá sa v stredu a vo štvrtok (4. 6.) koná v Košiciach. Organizuje ju Košický samosprávny kraj (KSK), Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) a Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.
Ako informovala NVAS, v prvom dni prinesie konferencia detailný prehľad o aktuálnom stave a rozvoji európskych vodíkových údolí vrátane košického projektu EastGateH2V, jedného z najambicióznejších vodíkových projektov v regióne strednej Európy. Pozvanie na konferenciu prijala aj riaditeľka Európskeho partnerstva pre čistý vodík Valerie Boullion-Delporte.
Druhý deň sa zameria na hodnotenie stavu vodíkového ekosystému doma aj v Európe a na výhľad po roku 2030. Zaznejú výstupy z medzinárodnej spolupráce s Južnou Kóreou, predstavenie vodíkového mechanizmu Európskej komisie - nástroja na prepájanie trhu, ako aj návrh slovenského Akčného plánu vodíka do roku 2030 z dielne MH SR. Záver bude patriť príkladom dobrej praxe zo Slovenska i zahraničia.
„Ide o kľúčové stretnutie slovenského, ako aj medzinárodného vodíkového spoločenstva v tomto roku,“ uviedla NVAS.
V Košickom kraji vznikne vodíkové údolie, teda región, kde sa vodík vyrába, prepravuje aj využíva. KSK vlani informoval, že na projekt jeho budovania spolu s partnermi zo Slovenska i zahraničia získal z Európskej únie deväť miliónov eur. Stal sa pritom jedným z dvoch úspešných žiadateľov vo výzve, ktorú vypísala spoločnosť Clean Hydrogen JU v rámci programu Horizon Europe.
Ako informovala NVAS, v prvom dni prinesie konferencia detailný prehľad o aktuálnom stave a rozvoji európskych vodíkových údolí vrátane košického projektu EastGateH2V, jedného z najambicióznejších vodíkových projektov v regióne strednej Európy. Pozvanie na konferenciu prijala aj riaditeľka Európskeho partnerstva pre čistý vodík Valerie Boullion-Delporte.
Druhý deň sa zameria na hodnotenie stavu vodíkového ekosystému doma aj v Európe a na výhľad po roku 2030. Zaznejú výstupy z medzinárodnej spolupráce s Južnou Kóreou, predstavenie vodíkového mechanizmu Európskej komisie - nástroja na prepájanie trhu, ako aj návrh slovenského Akčného plánu vodíka do roku 2030 z dielne MH SR. Záver bude patriť príkladom dobrej praxe zo Slovenska i zahraničia.
„Ide o kľúčové stretnutie slovenského, ako aj medzinárodného vodíkového spoločenstva v tomto roku,“ uviedla NVAS.
V Košickom kraji vznikne vodíkové údolie, teda región, kde sa vodík vyrába, prepravuje aj využíva. KSK vlani informoval, že na projekt jeho budovania spolu s partnermi zo Slovenska i zahraničia získal z Európskej únie deväť miliónov eur. Stal sa pritom jedným z dvoch úspešných žiadateľov vo výzve, ktorú vypísala spoločnosť Clean Hydrogen JU v rámci programu Horizon Europe.