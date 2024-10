Dvojité platenie preddavkov na daň by sa malo zakázať, navrhuje KDH

Bratislava 21. októbra (TASR) - Podnikatelia, ktorí okrem SR pôsobia aj v inom štáte Európskej únie (EÚ) a platia tam aj preddavky na daň z príjmu, by nemali platiť tieto preddavky aj na Slovensku. Navrhuje to opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH), ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil návrh novely zákona o dani z príjmov.



Pripomenul, že podľa aktuálnej právnej úpravy môže daňový úrad vyrubiť platenie preddavkov na daň z príjmu aj daňovníkovi zo Slovenska, ktorý podniká aj v inom členskom štáte EÚ a platí tam preddavky na daň. V praxi sa potom stáva, že tento daňovník platí preddavky vypočítané z tej istej dane dvakrát.



"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zaviesť zákaz vyrubovania preddavkov na daň z príjmu daňovníkov z tej istej dane dvakrát, teda v SR i v ďalšom státe EÚ. Preddavky na daň budú môcť byť vyrubené z tej istej dane len raz," priblížil Hajko.



Návrh by mal podľa neho pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a na služby verejnej správy a zároveň žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy.



S tým však nesúhlasí Ministerstvo financií (MF) SR. V stanovisku k návrhu upozornilo, že takouto úpravou by sa zakázalo vyrubovanie daňových preddavkov nielen z príjmov dosahovaných v zahraničí, ale aj z tých dosahovaných na území SR. Platenie daňových preddavkov pritom zabezpečuje priebežné plnenie príjmov štátneho rozpočtu, ktoré sú potrebné na financovanie výdavkov štátu aj na prerozdelenie dane samosprávam.



Predkladateľ navrhol účinnosť novely od 1. januára 2025.