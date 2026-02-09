< sekcia Ekonomika
Dvor audítorov: Návrhy eurokomisie pre agropolitiku prinášajú riziká
Určitá neistota vyplýva z toho, že celková výška financovania cez CAP bude známa až po prijatí národných plánov členských krajín v rámci jednotného fondu.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 9. februára (TASR) - Návrhy Európskej komisie (EK), týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej organizácie trhov v rámci rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034, predstavujú viaceré riziká, prinášajúce neistotu a nejasnosti. Vyplýva to z pondelňajšej správy Európskeho dvora audítorov (EDA), informuje bruselský spravodajca TASR.
Audítori v stanovisku pre Európsky parlament a Radu EÚ predstavili svoje nezávislé odborné odporúčania ku koncepcii návrhu a k vykonávaniu budúcej spoločnej agropolitiky EÚ.
EK navrhla budúci viacročný finančný rámec (VFR) v celkovej výške dva bilióny eur. Spoločná poľnohospodárska politika (CAP), ktorá je najväčším poľnohospodárskym výdavkovým programom EÚ, by mala byť financovaná cez nový centrálny fond - Európsky fond - vo výške okolo 865 miliárd eur, na základe národných plánov.
Prvýkrát od vytvorenia CAP v roku 1962 by tak poľnohospodárstvo nemalo svoj samostatný fond. Návrh EK predstavuje významnú štrukturálnu zmenu, pretože odstraňuje tradičnú dvojpilierovú podporu agropolitiky - jednu pre poľnohospodárov a agropotravinársky sektor a druhú pre rozvoj vidieka.
Audítori upozornili, že zložité mechanizmy plánovania a prijímania v kombinácii s komplexnejšou právnou štruktúrou CAP prinášajú riziko neistoty. Pre prijímateľov to znižuje predvídateľnosť, zdržiava vyplatenie finančných prostriedkov a ohrozuje prvotný cieľ dosiahnuť zjednodušenie.
Vzhľadom na dohodu medzi predsedníčkou Európskeho parlamentu, predsedníčkou Európskej komisie a predsedníctvom Rady EÚ z novembra 2025 o presunutí určitých ustanovení z Európskeho fondu do nariadenia o CAP sa audítori domnievajú, že europoslanci by mohli presunúť aj ďalšie ustanovenia, aby bola politika ucelenejšia.
Určitá neistota vyplýva z toho, že celková výška financovania cez CAP bude známa až po prijatí národných plánov členských krajín v rámci jednotného fondu. Pre príjemcov eurofondov to môže znamenať, že vo fáze plánovania nebudú vedieť predvídať, koľko financií môžu očakávať.
Ďalšia neistota vyplýva z toho, že nie je dostatočne jasné, ktoré intervencie CAP by mali byť založené na výstupoch, a ktoré na míľnikoch a cieľoch, čo môže viesť k nejednotnému postupu zo strany krajín EÚ. EDA zdôrazňuje, že vyvodzovanie zodpovednosti a vysledovateľnosť by sa mali zabezpečiť aj vtedy, keď budú intervencie založené na míľnikoch a cieľoch.
Predovšetkým vysledovateľnosť finančných prostriedkov z účtov ku konečným príjemcom, ako sú poľnohospodári, je pre audítorov podmienkou, z ktorej nemožno ustúpiť - bez toho EDA nebude môcť vykonávať svoju úlohu.
Vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien a flexibilitu, ktorú krajiny EÚ dostávajú na prípravu svojich národných plánov, je podľa EDA ťažké odhadnúť, ako by návrhy EK mohli ovplyvniť výšku pridelených prostriedkov pre jednotlivé štáty.
Väčšia flexibilita pre členské krajiny by nemala ohroziť spoločné ciele CAP, ako je spravodlivý príjem pre poľnohospodárov, starostlivosť o životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy či potravinová bezpečnosť. To mohlo vytvoriť nerovnaké podmienky pre poľnohospodárov a negatívne ovplyvniť férovú hospodársku súťaž a fungovanie vnútorného trhu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Audítori v stanovisku pre Európsky parlament a Radu EÚ predstavili svoje nezávislé odborné odporúčania ku koncepcii návrhu a k vykonávaniu budúcej spoločnej agropolitiky EÚ.
EK navrhla budúci viacročný finančný rámec (VFR) v celkovej výške dva bilióny eur. Spoločná poľnohospodárska politika (CAP), ktorá je najväčším poľnohospodárskym výdavkovým programom EÚ, by mala byť financovaná cez nový centrálny fond - Európsky fond - vo výške okolo 865 miliárd eur, na základe národných plánov.
Prvýkrát od vytvorenia CAP v roku 1962 by tak poľnohospodárstvo nemalo svoj samostatný fond. Návrh EK predstavuje významnú štrukturálnu zmenu, pretože odstraňuje tradičnú dvojpilierovú podporu agropolitiky - jednu pre poľnohospodárov a agropotravinársky sektor a druhú pre rozvoj vidieka.
Audítori upozornili, že zložité mechanizmy plánovania a prijímania v kombinácii s komplexnejšou právnou štruktúrou CAP prinášajú riziko neistoty. Pre prijímateľov to znižuje predvídateľnosť, zdržiava vyplatenie finančných prostriedkov a ohrozuje prvotný cieľ dosiahnuť zjednodušenie.
Vzhľadom na dohodu medzi predsedníčkou Európskeho parlamentu, predsedníčkou Európskej komisie a predsedníctvom Rady EÚ z novembra 2025 o presunutí určitých ustanovení z Európskeho fondu do nariadenia o CAP sa audítori domnievajú, že europoslanci by mohli presunúť aj ďalšie ustanovenia, aby bola politika ucelenejšia.
Určitá neistota vyplýva z toho, že celková výška financovania cez CAP bude známa až po prijatí národných plánov členských krajín v rámci jednotného fondu. Pre príjemcov eurofondov to môže znamenať, že vo fáze plánovania nebudú vedieť predvídať, koľko financií môžu očakávať.
Ďalšia neistota vyplýva z toho, že nie je dostatočne jasné, ktoré intervencie CAP by mali byť založené na výstupoch, a ktoré na míľnikoch a cieľoch, čo môže viesť k nejednotnému postupu zo strany krajín EÚ. EDA zdôrazňuje, že vyvodzovanie zodpovednosti a vysledovateľnosť by sa mali zabezpečiť aj vtedy, keď budú intervencie založené na míľnikoch a cieľoch.
Predovšetkým vysledovateľnosť finančných prostriedkov z účtov ku konečným príjemcom, ako sú poľnohospodári, je pre audítorov podmienkou, z ktorej nemožno ustúpiť - bez toho EDA nebude môcť vykonávať svoju úlohu.
Vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien a flexibilitu, ktorú krajiny EÚ dostávajú na prípravu svojich národných plánov, je podľa EDA ťažké odhadnúť, ako by návrhy EK mohli ovplyvniť výšku pridelených prostriedkov pre jednotlivé štáty.
Väčšia flexibilita pre členské krajiny by nemala ohroziť spoločné ciele CAP, ako je spravodlivý príjem pre poľnohospodárov, starostlivosť o životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy či potravinová bezpečnosť. To mohlo vytvoriť nerovnaké podmienky pre poľnohospodárov a negatívne ovplyvniť férovú hospodársku súťaž a fungovanie vnútorného trhu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)