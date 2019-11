VIDEO: E. Antošová: Veľa domácností si nemôže dovoliť vždy riadny obed

Bratislava 28. novembra (TASR) - Veľa slovenských domácností si nemôže dovoliť vždy riadny obed. Uviedla to na brífingu koaličná poslankyňa zo Slovenskej národnej strany (SNS) Eva Antošová v súvislosti so štvrtkovým schválením novely zákona o potravinách, ktorá ukladá predajniam povinnosť darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti charite.



"Až 15 % domácností na Slovensku si nemôže dovoliť každý druhý deň riadny obed. Týka sa to, bohužiaľ, práve tých najslabších, a to starších občanov, opustených, osamelých ľudí. Bola som však prekvapená, že sa to týka aj osamelých ľudí, ktorí sú v zložení ako rodina - jeden dospelý a jedno dieťa," priblížila. Na druhej strane sa podľa nej v SR ročne vyhodí asi 700.000 ton potravín.



Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič na brífingu ocenil konštruktívny prístup poslankyne Antošovej. "Myslím si, že zákon, ako bol dnes prijatý, dáva dostatočnú flexibilitu aj obchodníkom, aj charitám, aby hľadali spôsob, ako sa to dá, namiesto toho, aby hľadali spôsob, ako sa to nedá. Legislatíva má byť motivačná, preventívna a nie represívna," zdôraznil. Darovanie potravín je podľa Krajčovičových slov "v DNA obchodných reťazcov" združených v SAMO.







Parlament schválil vo štvrtok novelu zákona o potravinách z dielne poslankyne Evy Antošovej. Väčším predajniam pribudne povinnosť darovať charite tie potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti. Musia však byť bezpečné. Plénum schválilo aj jej druhú novelu, ktorou chce sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne slabším rodinám.



Plénum schválilo pozmeňujúci návrh Antošovej, ktorý pripravila po rokovaniach s obchodnými reťazcami. Obchodný reťazec s predajnou plochou nad 400 štvorcových metrov (m2) bude povinný uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti s charitatívnou organizáciou, pričom od nej nebude môcť požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Charita bude môcť nakladať s potravinami až po jej registrácii, pričom je povinná pred začatím darovania požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie kontroly každej výdajne.



Pre prevádzkovateľov, ktorí uvádzajú potraviny na trh, s predajnou plochou pod 400 štvorcových metrov, bude zachovaná možnosť uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín po dátume minimálnej trvanlivosti. Antošovej pozmeňujúcim návrhom sa ustanovujú minimálne požiadavky na zmluvu o darovaní potravín. Musí obsahovať harmonogram plnení a podmienky dodania a prevzatia zmluvy.



Parlament schválil aj Antošovej druhú novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou umožní distribútorom sprístupnenie kozmetických výrobkov po dátume minimálnej trvanlivosti charitatívnym organizáciám. Výrobky však nesmú ohroziť zdravie ľudí. Poslanci odobrili aj Antošovej pozmeňujúci návrh, ktorým špecifikuje, že primárne by mali byť bezodplatne prevedené kozmetické výrobky, ako šampón, mydlo, pena na holenie či zubná pasta, teda výrobky dennej spotreby.