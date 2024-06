E. Buraš: Zakarpatsko ponúka slovenským podnikateľom príležitosti

Košice 7. júna (TASR) - Na možnosti zapojenia slovenského súkromného sektora do ekonomickej rekonštrukcie Ukrajiny a stav podnikateľského prostredia v Užhorode bolo zamerané piatkové stretnutie s podnikateľmi v Košiciach. Veľké príležitosti pre aktivity slovenských firiem na Zakarpatsku vidí "ambasádor" tejto ukrajinskej oblasti Eduard Buraš.



"Cieľom stretnutia bolo dať impulz rozvoju cezhraničnej spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými podnikateľskými subjektmi aj z hľadiska toho, že je tu deficit informácií. Jednoducho, podnikatelia, ktorí by sa mohli zapojiť do niektorého projektu v rámci plánu obnovy, ktorý na Ukrajine beží, tak vlastne nevedia, čo je aktuálne, čo sa tam deje a aká je tam situácia," povedal Buraš. Poukázal na to, že Zakarpatská oblasť, s ktorou Slovensko susedí, sa vplyvom vojny na Ukrajine zmenila čo do počtu obyvateľov, ale aj zvýšením služieb, príležitostí a pôsobením firiem, ktoré mnohé sa tam presunuli z východu krajiny.



"Nehovorím o oblastiach Ukrajiny, kde prebieha ostrý vojnový konflikt, hovorím o Užhorode, ktorý je od nás vzdialený 100 kilometrov. Mesto, ktoré malo pred vojnou 115.000 obyvateľov je dnes počtom obyvateľov také veľké ako Košice a tomu sa prispôsobujú všetky okolnosti. To znamená, že rastie bytová výstavba, zdravotnícke zariadenia, sociálne služby aj podnikateľský sektor," skonštatoval Buraš.



Na piatkových "pracovných raňajkách" s prezentáciami sa zúčastnilo viac ako 50 podnikateľských subjektov. Partnerom podujatia bola Košická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Ďalšie takéto stretnutie sa bude konať v septembri. Pripravuje sa aj podnikateľská misia z Košíc do Užhorodu.



Buraš je bývalý poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu. Ako informoval, v marci tohto roka ho predstavitelia Zakarpatskej oblasti menovali za "ambasádora Zakarpatska" s odbornými kompetenciami, ktoré majú aj pomôcť podnikateľom pri cezhraničnej spolupráci.