E-commerce čakajú najväčšie legislatívne zmeny za posledné roky
Rozhodujúci bude podľa Michala Benatzkeho z Upgates najmä rok 2026.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Slovenský e-commerce čakajú najväčšie legislatívne zmeny za posledné roky. Roky 2026 a 2027 prinesú viaceré nové legislatívne povinnosti, ktoré obchodníci budú musieť zohľadňovať. Upozornila na to spoločnosť Upgates, ktorá vytvára platformu pre e-shopy.
Rozhodujúci bude podľa Michala Benatzkeho z Upgates najmä rok 2026. „Podnikatelia by v už prebiehajúcom roku mali aktívne riešiť technické úpravy systémov, nastavenie fakturácie, platobných procesov aj povinností v oblasti odpadov. Včasná príprava môže výrazne znížiť riziko sankcií a prevádzkových problémov po tom, čo nové pravidlá nadobudnú plnú účinnosť,“ priblížil.
Jedna zo zásadných zmien, ktoré čakajú slovenských podnikateľov, je v oblasti fakturácie. Od 1. januára 2027 budú platitelia DPH povinní vystavovať a prijímať faktúry výhradne v elektronickom štruktúrovanom formáte, pričom údaje o faktúrach sa budú automaticky odosielať Finančnej správe. Takéto nastavenie si vyžiada úpravu účtovných a e-shopových systémov. Aktuálny rok 2026 bude slúžiť ako prechodné obdobie, počas ktorého sa firmy budú môcť technicky a procesne pripraviť na nový režim elektronickej fakturácie.
Od roku 2026 sa zmeny v evidencii tržieb netýkajú len kamenných prevádzok. Povinnosť evidovať tržby prostredníctvom systému eKasa sa môže vzťahovať aj na e-shopy, najmä v prípadoch, keď prijímajú platby priamo, pri osobnom odbere tovaru (hotovostné platby alebo platby kartou na výdajnom mieste). Bežné online platby cez platobné brány či dobierky zatiaľ zostávajú mimo povinnej evidencie, no majitelia e-shopov by mali dôkladne prehodnotiť svoje platobné procesy a nastavenie osobného odberu.
Po rozsiahlej revízii spotrebiteľského práva v roku 2024 si musia obchodníci dávať pozor aj na ďalšie pravidlá a povinnosti platné od roku 2026, respektíve v jeho priebehu. „Máme tu napríklad nové informácie pre spotrebiteľov, ktoré bude potrebné zahrnúť do obchodných podmienok, či legislatívne vymedzenie zákazu tzv. greenwashingu, teda klamlivých environmentálnych tvrdení, ktoré už budú výslovne zaradené medzi zakázané obchodné praktiky, spolu s katalógom ďalších nežiaducich praktík,“ vysvetlila advokátka Natália Tunegová z advokátskej kancelárie Peterka & Partners.
„Legislatívne zmeny, ktoré prichádzajú, nie sú len formálnou úpravou zákonov. Pre e-shopy znamenajú konkrétne technologické, procesné aj administratívne zásahy a čím skôr sa na ne podnikatelia začnú pripravovať, tým menej rizík a nákladov ich čaká v budúcnosti,“ dodal Benatzky.
