< sekcia Ekonomika
E-commerce môže byť strategickým pilierom ekonomiky, vyzýva na podporu
E-shopy vyzývajú preto vládu na systémovú podporu odvetvia.
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Sektor E-commerce môže byť strategickým pilierom slovenskej ekonomiky, ochráni ju pri kríze automobilek. E-shopy vyzývajú preto vládu na systémovú podporu odvetvia. Uviedol Michal Král, zakladateľ a predseda asociácie E-commerce Slovakia.
Spresnil, že e-shopy a e-commerce sektor patria k najrýchlejšie rastúcim odvetviam slovenskej ekonomiky. Podľa prieskumu agentúry 2muse vykonaného pre občianske združenie E-commerce Slovakia nakupuje online aspoň raz za mesiac až 77 % Slovákov. Zároveň rastie aj počet veľkých obchodníkov s tržbami nad jeden milión eur, ktorí aj v menších okresoch zamestnávajú množstvo ľudí a vytvárajú čoraz významnejšiu časť slovenského hrubého domáceho produktu (HDP).
Podľa dát združenia je v SR takýchto e-shopov takmer 400 a celé odvetvie v roku 2024 narástlo o 6 % na obrat 1,84 miliardy eur. Členovia asociácie preto vyzývajú vládu, aby e-commerce považovala za kľúčový sektor a pri prijímaní ďalších politík zvážila ich dosah na e-shopy a maloobchod.
„Slovenská ekonomika dnes stojí na pilieroch zahraničných investícií a je úzko prepojená najmä s tou nemeckou, kam vďaka automobilkám exportujeme najväčšiu časť zahraničného obchodu. Osud strojárskej výroby a veľkých montážnych hál je však závislý od strategických rozhodnutí veľkých firiem a kvôli aktuálnemu vývoju v automotive rastú obavy, že v budúcnosti môže prísť k veľkému prepadu,” priblížil Král.
Naopak, e-commerce má podľa Krála potenciál stať sa novým motorom. „Naše e-shopy a digitálne značky budujú väčšinu hodnoty tu doma, čím priamo posilňujú odolnosť Slovenska voči externým šokom. Navyše, mnohým z nich sa darí expandovať do Česka, Poľska, Maďarska či zvyšku západnej Európy alebo dokonca celého sveta, čím neustále zvyšujú svoj potenciál a tržby. E-commerce preto musíme začať vnímať ako plnohodnotné technologické odvetvie s vysokou pridanou hodnotou,” doplnil.
Potenciál na ďalší rast odvetvia je podľa Krála obrovský, opatrenia ako zavedenie transakčnej dane v apríli minulého roka však môžu mať práve opačný charakter. Najväčší slovenský e-shop GymBeam s vlaňajšími tržbami na úrovni 220 miliónov eur na konci minulého roka napríklad oznámil presun svojho sídla do susedného Rakúska. „Cieľom našej asociácie je pomáhať vytvárať také podmienky, aby slovenské firmy do zahraničia odchádzať nemuseli, ale aby z nich rástli regionálni lídri práve od nás. Štát by mal e-commerce vnímať ako strategického partnera pre posilnenie ekonomiky,“ zdôraznil Král.
E-shopy majú podľa neho v tom, čo od štátu potrebujú, jasno. „Najviac by nám pomohlo stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie, nižšie daňovo-odvodové zaťaženie a menej administratívy. Zároveň by sme ocenili väčšiu podporu malých a rastúcich firiem,“ dodala Veronika Michlíková zo spoločnosti Bloompress, ktorá je jedným z členov asociácie.
Spresnil, že e-shopy a e-commerce sektor patria k najrýchlejšie rastúcim odvetviam slovenskej ekonomiky. Podľa prieskumu agentúry 2muse vykonaného pre občianske združenie E-commerce Slovakia nakupuje online aspoň raz za mesiac až 77 % Slovákov. Zároveň rastie aj počet veľkých obchodníkov s tržbami nad jeden milión eur, ktorí aj v menších okresoch zamestnávajú množstvo ľudí a vytvárajú čoraz významnejšiu časť slovenského hrubého domáceho produktu (HDP).
Podľa dát združenia je v SR takýchto e-shopov takmer 400 a celé odvetvie v roku 2024 narástlo o 6 % na obrat 1,84 miliardy eur. Členovia asociácie preto vyzývajú vládu, aby e-commerce považovala za kľúčový sektor a pri prijímaní ďalších politík zvážila ich dosah na e-shopy a maloobchod.
„Slovenská ekonomika dnes stojí na pilieroch zahraničných investícií a je úzko prepojená najmä s tou nemeckou, kam vďaka automobilkám exportujeme najväčšiu časť zahraničného obchodu. Osud strojárskej výroby a veľkých montážnych hál je však závislý od strategických rozhodnutí veľkých firiem a kvôli aktuálnemu vývoju v automotive rastú obavy, že v budúcnosti môže prísť k veľkému prepadu,” priblížil Král.
Naopak, e-commerce má podľa Krála potenciál stať sa novým motorom. „Naše e-shopy a digitálne značky budujú väčšinu hodnoty tu doma, čím priamo posilňujú odolnosť Slovenska voči externým šokom. Navyše, mnohým z nich sa darí expandovať do Česka, Poľska, Maďarska či zvyšku západnej Európy alebo dokonca celého sveta, čím neustále zvyšujú svoj potenciál a tržby. E-commerce preto musíme začať vnímať ako plnohodnotné technologické odvetvie s vysokou pridanou hodnotou,” doplnil.
Potenciál na ďalší rast odvetvia je podľa Krála obrovský, opatrenia ako zavedenie transakčnej dane v apríli minulého roka však môžu mať práve opačný charakter. Najväčší slovenský e-shop GymBeam s vlaňajšími tržbami na úrovni 220 miliónov eur na konci minulého roka napríklad oznámil presun svojho sídla do susedného Rakúska. „Cieľom našej asociácie je pomáhať vytvárať také podmienky, aby slovenské firmy do zahraničia odchádzať nemuseli, ale aby z nich rástli regionálni lídri práve od nás. Štát by mal e-commerce vnímať ako strategického partnera pre posilnenie ekonomiky,“ zdôraznil Král.
E-shopy majú podľa neho v tom, čo od štátu potrebujú, jasno. „Najviac by nám pomohlo stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie, nižšie daňovo-odvodové zaťaženie a menej administratívy. Zároveň by sme ocenili väčšiu podporu malých a rastúcich firiem,“ dodala Veronika Michlíková zo spoločnosti Bloompress, ktorá je jedným z členov asociácie.