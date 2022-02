Ferreirová: Súdržnosť zmenšila sociálne rozdiely medzi regiónmi v EÚ

Brusel 9. februára (TASR) - Politika súdržnosti pomohla zmenšiť územné a sociálne rozdiely medzi regiónmi v EÚ. Vyplýva to z 8. správy o súdržnosti, ktorá bola v stredu zverejnená Európskou komisiou (EK).



Komisia očakáva, že vďaka financovaniu súdržnosti sa hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa menej rozvinutých regiónov v krajinách EÚ do roku 2023 zvýši až o 5 %. Investície v oblasti súdržnosti prispeli k 3,5-percentnému zníženiu rozdielu medzi HDP na obyvateľa v 10 % najmenej rozvinutých regiónov a 10 % najrozvinutejších regiónov.



Správa, ktorú v Bruseli predstavila eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová, ukazuje, že politika súdržnosti vďaka svojej flexibilite poskytla potrebnú a veľmi rýchlu podporu členským štátom, regionálnym a miestnym orgánom uprostred hospodárskeho spomalenia a pandemickej krízy.



Komisia pripomenula, že nové programy kohéznej politiky na roky 2021 – 2027 budú aj naďalej investovať do regiónov a ľudí, v úzkej koordinácii s finančnou palebnou silou ozdravného balíka EÚ budúcej generácie (NGEU).



K hlavným zisteniam EK patrí, že politika súdržnosti sa stala dôležitejším zdrojom investícií. Financovanie súdržnosti sa od programového obdobia 2007 – 2013 do programového obdobia 2014 – 2020 zvýšilo z 34 % na 52 % celkových verejných investícií. Od roku 2001 menej rozvinuté regióny vo východnej Európe dobiehajú zvyšok EÚ. Konvergencia medzi členskými štátmi sa zrýchlila, ale vnútorné regionálne rozdiely v rámci rýchlo rastúcich členských štátov sa zvýšili. A hoci zamestnanosť rastie, regionálne rozdiely zostávajú väčšie ako pred rokom 2008.



Podľa predloženej správy počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením medzi rokmi 2012 a 2019 klesol o 17 miliónov. Na druhej strane regionálna priepasť v oblasti inovácií v Európe sa zväčšila, a to v dôsledku nedostatku investícií do výskumu a vývoja a nedostatkov v inovačných ekosystémoch najmenej rozvinutých regiónov.



Správa zároveň potvrdila, že obyvateľstvo EÚ starne a v nasledujúcich rokoch sa populácia začne zmenšovať. Ak v roku 2020 žilo 34 % obyvateľov EÚ v regiónoch s ubúdajúcim počtom obyvateľstva, podľa predpokladov EK v roku 2040 sa táto situácia dotkne 51 % percent obyvateľov eurobloku.



"Správa jasne ukazuje dôležitosť politiky súdržnosti pri podpore konvergencie a znižovaní nerovností medzi krajinami a regiónmi v EÚ. Zmapovaním oblastí, v ktorých musia členské štáty a regióny urobiť viac a lepšie, nám správa umožňuje poučiť sa z minulosti, aby sme boli lepšie pripravení na výzvy budúcnosti," opísala situáciu Ferreirová pred novinármi. Podľa jej slov treba urýchliť prijímanie a implementáciu programov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, aby bolo možné pokračovať v podpore regiónov pri zotavovaní sa z pandémie koronavírusu a naplno využívať výhody prechodu na zelenú a digitálnu Európu a snažiť sa dosiahnuť dlhodobý rast.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)