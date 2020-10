E. Heger: Celý sektor zdravotníctva potrebuje zreformovať

Bratislava 1. októbra (TASR) – Celé zdravotníctvo potrebuje podľa ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) reformu. V rezorte vidí veľa neefektivity. Tvrdí však, že šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s takouto reformou prichádza. Heger mu vyjadril plnú dôveru.



"Jednoznačne chceme vidieť od manažmentu jednotlivých nemocníc, aké kroky podnikajú na to, aby sa už zadlžovanie nedialo. To isté chceme vidieť vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ako bude regulovať trh," povedal Heger. Poznamenal, že Krajčí prichádza aj na ich spoločné rokovania s reformnými krokmi.



K téme dofinancovania zdravotných poisťovní doplnil, že keďže zdravotné poisťovne zápasili o podnikanie, nevidí dôvod, prečo by sa štát mal podieľať na stratách, keď sa súkromné zdravotné poisťovne nechceli podeliť o zisk. "Keď si poisťovne vybrali tú argumentáciu, že si zisky nechávajú, tak potom nech si nechávajú aj straty," dodal.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v stredu (30. 9.) na rokovanie vlády SR predložilo materiál, vďaka ktorému by sa štátna zdravotná poisťovňa mala dofinancovať sumou 300 miliónov eur. Rokovanie o tejto téme však vládny kabinet prerušil, má byť témou koaličnej rady. Súkromné zdravotné poisťovne krok štátu dofinancovať VšZP kritizujú. Považujú ho za nekorektný a neférový.



Analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar považuje návrh za neprimeraný zásah štátu do fungovania pluralitného systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku.