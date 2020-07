E. Heger: Chceme, aby daňovo-odvodové zaťaženie nerástlo

Bratislava 2. júla (TASR) - Daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku by nemalo rásť. Uviedol to pre TASR minister financií Eduard Heger (OĽaNO) pri príležitosti 100 dní vlády. Zároveň je presvedčený, že z hľadiska úspor vidí priestor na šetrenie všade a je rád, že v koalícii je zhoda na tom, že vláda musí šetriť predovšetkým na sebe.



Vláda sa aj vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vytvoriť predpoklady pre zastavenie rastu daňovo-odvodového zaťaženia. "Náš cieľ v daňovej oblasti je jasný, a to motivovať nízkymi daňami ekonomickú aktivitu, teda prácu, podnikanie a, naopak, zvýšiť podiel zdaňovania spotreby, majetku a negatívnych externalít - to sú tie environmentálne dane," priblížil Heger. Minister je presvedčený, že na dane existujú dva pohľady. Niekto podľa neho môže vnímať, že sú nástrojom na získanie zdrojov do verejného rozpočtu, druhý pohľad podľa Hegera hovorí o tom, že daňová politika je súčasťou hospodárskej a sociálnej politiky. "Mne je ten druhý pohľad bližší. Rozumiem tomu, že kvalita životného prostredia sa stala otázkou prežitia ľudstva a environmentálne dane sú nástrojom, ako motivovať ľudí i firmy k žiaducemu správaniu... Ale, ako som povedal, daňovo-odvodové zaťaženie by nemalo rásť," podotkol Heger.



Priestor na šetrenie vidí v oblasti výdavkov na tovary a služby, na informačné technológie a rovnako aj v prípade osobných nákladov. "Myslenie každého ústavného činiteľa, každého úradníka musí byť vedené ideou, že sme povinní konať vo verejnom záujme. Verejný záujem je náš kompas. To sa týka aj takej oblasti, akou je správa daní. Musíme zo systému vytlačiť daňových podvodníkov. Sú to paraziti," vyhlásil Heger.



Program stability tiež hovorí o potrebe konsolidačných opatrení. "Otázky ohľadom konsolidačných opatrení sú stále predmetom diskusie a úprimne poviem, že je to ťažká diskusia. Táto vláda má eminentný záujem na zlepšení podnikateľského prostredia, aby podnikatelia na Slovensku dostali krídla. Zároveň však platí, že súčasťou dobrého podnikateľského prostredia sú zdravé verejné financie a sociálny zmier. Toto sú tri navzájom previazané veličiny, aby sme mohli zlepšovať život občanov na Slovensku," myslí si Heger. Podľa jeho slov aj ministrom súčasnej vlády hovorí, že ak sa "neustráži rozpočet", bude sa musieť nakoniec zvýšiť daňové zaťaženie občanov. "A to nikto nechce, lebo sa dostaneme do začarovaného kruhu. Nie nadarmo opakujem, že zdravé verejné financie sú vecou národnej cti. Chcem tým poukázať na dôležitosť, v akej kondícii je štátna kasa a zároveň vyburcovať záujem ľudí o túto tému," povedal Heger.



V krajinách, v ktorých vládne rozpočtová zodpovednosť, sa podľa Hegera pýtajú ľudia, odkiaľ vláda vezme peniaze na daný program, na investíciu či na danú sociálnu dávku. "Oni totiž vedia, že v skutočnosti nič nie je zadarmo. Za všetkým, čo robí štát, sú ich peniaze. Veľmi si želám, aby takáto atmosféra, kde sa vážia výnosy s nákladmi, vládla aj v našej spoločnosti. Myslím, že na to máme, mentálne sú nám bližšie rozpočtovo zodpovedné krajiny," dodal Heger.