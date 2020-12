E. Heger: Čo najskôr musíme zostúpiť z dlhovej hory do bezpečia

Bratislava 2. decembra (TASR) – V dôsledku boja s koronakrízou dlh SR prekročil 60 % hrubého domáceho produktu (HDP). Slovensko môže v tejto "dlhovej hore" zotrvať len krátko, pretože pre malú ekonomiku, akou je tá slovenská, je takáto výška dlhu pásmom veľkého rizika. Uviedol to v stredu v rozprave k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok minister financií Eduard Heger (OĽANO).



"Hneď, ako to okolnosti dovolia, musíme z tejto dlhovej hory zostúpiť nižšie do bezpečia," podotkol Heger. Aj investori podľa neho dôverujú súčasnej vláde a opatreniam, a preto sú ochotní nakupovať dlhopisy aj za mínusové úrokové miery. "Zdravé verejné financie musia byť vecou národnej cti, lebo máme tento vysoký dlh a potrebujeme ho znížiť," dodal.



Zároveň poznamenal, že návrh rozpočtu verejnej správy bol pripravovaný v extrémne náročných podmienkach spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. Koronakríza podľa jeho slov zasiahla aj slovenský rozpočet v podobe poklesu príjmov, ktorý je väčší ako 2 miliardy eur.



"Okrem pandémie vírusu sme sa museli vyrovnať aj s rozpočtom, ktorý nám pripravila vláda pod vedením Petra Pellegriniho (nezaradený)," skonštatoval minister financií s tým, že to bolo východisko, na ktorom museli stavať. Vlády minulého volebného obdobia si podľa Hegera vo svojich vlastných rozpočtoch namodelovali deficity, pričom neboli ešte mnohé veci kryté.



Myslí si, že tvorivý potenciál a zápal rozvíjať Slovensko devastovali oligarchovia a korupcia. Uviedol, že ekonomika ťahaná celosvetovou konjunktúrou ťahala aj slovenskú ekonomiku. Predchádzajúce vlády sa tak podľa neho nemohli pričiniť o znižovanie dlhu, lebo prekračovali svoje výdavky. "Keby bývalé vlády Smeru znižovali dlh podľa toho, ako si naplánovali, čiže podľa vlastných plánov, nikoho iného, tak verejný dlh by v roku 2019 nebol 48,5 % HDP, ale rádovo 39 % HDP. Rozdiel medzi týmito dvoma číslami je približne 9 miliárd eur," vyčíslil Heger s tým, že v boji s pandémiou preto nemá Slovensko žiadne rezervy a žiadny vankúš.



Z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky vyplýva, že deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP. Vláda schválila návrh rozpočtu 14. októbra, ešte ho však musí schváliť parlament.