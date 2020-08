E. Heger: Daňové priznanie bude treba podať k 31. októbru

Bratislava 26. augusta (TASR) – Daňové priznanie bude treba podať k 31. októbru tohto roka. V stredu po rokovaní vlády to uviedol minister financií Eduard Heger (OĽANO). Termín na podanie bol naviazaný na koniec mimoriadnej situácie. Otvorená zostáva otázka, kedy bude potrebné daň zaplatiť. Návrh zákona v tejto veci chce podať do parlamentu v septembri v skrátenom legislatívnom konaní.



Heger priblížil, že v apríli v súvislosti s novým koronavírusom do parlamentu priniesli zákony, ktorými naviazali podanie daňového priznania na koniec mimoriadnej situácie. "V tom čase sme ešte predpokladali, že mimoriadna situácia bude trvať niekoľko mesiacov a takto v lete už by mohla byť ukončená, a tým pádom by prichádzalo do úvahy, že na jeseň budú ľudia podávať daňové priznania," poznamenal.







V súčasnosti je podľa neho zrejmé, že mimoriadna situácia sa tak skoro neskončí. "Avšak daňové priznania sú veľmi dôležitým prvkom a základom mnohých dát, ktoré používame pri analýze ekonomiky a podnikateľského prostredia," podotkol minister.



V návrhu zákona, aktualizácii lex korona, by sa mal stanoviť 30. september ako pomyselný koniec mimoriadnej situácie pre účely podania daňových priznaní. Tie sa budú podávať až mesiac po skončení mimoriadnej situácie, teda k 31. októbru. Ministerstvo financií (MF) SR však podľa Hegera stále analyzuje, či bude k tomuto termínu potrebné aj vykonať platbu.



Naviazané nielen na daňové priznanie, ale aj platbu, sú aj 2 %. "Tento mechanizmus je stále zachovaný, čiže tam veľmi bude závisieť, ako rozhodneme nakoniec aj s tou samotnou platbou," ozrejmil minister.