Heger: Dokončujeme podklad pre plán obnovy

Bratislava 10. septembra (TASR) – Analytický dokument, z ktorého má vychádzať plán obnovy, sa dokončuje. Má byť podkladom pre politikov, pričom o jednotlivých prioritách by mala rozhodnúť koalícia. Uviedol to vo štvrtok na stretnutí s novinármi minister financií Eduard Heger (OĽANO). Ten ako priority vidí napríklad školstvo, infraštruktúru či digitalizáciu. Dokument by mohol byť podľa jeho slov zverejnený v najbližších týždňoch.



„Myslím si, že sme dobre na tom aj na základe konzultácií s Európskou komisiou, ktorá si tiež ešte ujasňuje presné parametre, ako by plán obnovy mal vyzerať," priblížil Heger. Teraz je to podľa neho o tom, vybrať priority, ktoré sa budú môcť financovať z plánu obnovy a ktoré prinesú žiadaný efekt.



Medzi priority podľa Hegera patrí školstvo, infraštruktúra so zreteľom na zelenú ekonomiku či digitalizácia. „Samozrejme, potrebujeme urobiť fiškálne reformy, potrebujeme urobiť reformu dôchodkového systému. Nezabúdajme na to, že Slovensko z hľadiska demografie je jedna z najohrozenejších krajín," podotkol s tým, že plán obnovy sa snažia pripraviť tak, aby boli peniaze vyčerpané čo najefektívnejšie a s najväčšou pridanou hodnotou pre Slovensko.



Minister vyhlásil, že hneď, ako bude dokument vyladený, zverejnia ho. „Myslím si, že nie sme od toho ďaleko, ale, samozrejme, to dočisťovanie tam je. Takže ja predpokladám, že v priebehu najbližších týždňov budeme tak ďaleko, že ho budeme zverejňovať, ak sa tak dohodneme v koalícii," zdôraznil Heger. Plán obnovy by mal vzniknúť z reformného plánu.



Zodpovednosť je momentálne podľa Hegera na ministerstve financií a jeho analytikoch, ktorí dokument dokončujú. Ten by mal byť následne akýmsi podkladom pre politikov.



„Je najlepšie, keď sa politici rozhodujú na základe kvalitných analytických dát. Toto sa nám podarilo pripraviť," dodal. Teraz podľa jeho slov prišla fáza komunikácie s koalíciou. Poznamenal, že aj on sám má ešte k tomuto analytickému dokumentu pripomienky.



Ozrejmil, že do procesu sú zapojené všetky rezorty. Gestorom je však ministerstvo financií, pretože plán obnovy vychádza z reformných plánov, pričom Národný program reforiem z hľadiska procesov zastrešuje práve rezort financií.



Minister tiež poukázal na to, že s Komisiou si už v súčasnosti vymieňajú názory na to, čo Slovensko pripravuje. Zároveň dodal, že 15. október je len akýmsi otvorením brán pre EK, keď už bude mať Komisia jasnú predstavu, čo od štátov chce. „EK povedala, že až v druhej polovici septembra predstaví parametre, ako by ten plán obnovy mal vyzerať, ale aj to ešte v rámci ich procesov musí prejsť nejakým schválením," upozornil.



V súčasnosti sa podľa Hegera Komisia začína prikláňať k tomu, že peniaze majú byť určené na konkrétne projekty a investície. „Predtým sa hovorilo o tom, že bude vedieť refinancovať aj niektoré náklady spojené s reformami, ktoré nie sú o konkrétnej investícii, ale je to doplnenie rozpočtu na, napríklad, zvýšenie platu učiteľov alebo podobne. Teraz vidíme, že úplne sa to týmto smerom možno nebude uberať," skonštatoval.