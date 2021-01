E. Heger: Zavedenie e-faktúry odbremení podnikateľov

Bratislava 13. januára (TASR) - Plánované elektronické zasielanie údajov z faktúr ešte pred jej finálnym vyhotovením Finančnej správe (FS) SR podnikateľov nezaťaží, ale naopak ich odbremení od vypracúvania niektorých súčasných výkazov. Zároveň pôjde o dobrý nástroj v boji proti daňovým únikom, povedal v stredu na tlačovej konferencii minister financií Eduard Heger (OĽANO).



"Ideme do vyššej digitalizácie. Sme v 21. storočí, slovo digitalizácia je úplne bežný štandard," povedal Heger. To sa podľa neho prejaví aj na účtovných procesoch. "V skutočnosti táto e-faktúra by mala, naopak, odbremeniť podnikateľov a nahradiť mechanizmus kontrolných výkazov. To znamená, že bude automatizovaná a bude o to jednoduchšia," zdôraznil minister.



Po novom by podľa predbežnej informácie k návrhu zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov, zverejnenej v stredu na legislatívno-právnom portáli Slov-lex mali firmy povinne online posielať okrem tržieb z elektronických registračných pokladníc (eKasa) aj údaje z vystavených faktúr a podobne by mali informovať FS o prijatých faktúrach aj odberatelia.



Zákon, ktorý by malo Ministerstvo financií (MF) SR predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v marci, uloží všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou eKasa. Pred vyhotovením konečnej verzie faktúry budú musieť podnikatelia zaslať FS vybrané fakturačné údaje.



MF v predbežnej informácii pripomenulo, že vláda sa zaviazala k boju s daňovými únikmi vo svojom programovom vyhlásení. Jedným z cieľov v tejto oblasti je zníženie medzery vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) na priemer EÚ. Pre rok 2018 bol Európskou komisiou odhadnutý výpadok príjmov z DPH na Slovensku na úrovni 20,4 % z jej teoretického výnosu. Priemer EÚ je približne na polovičnej úrovni.