E. Heger: Eurofondy stihneme vyčerpať, nemalo by prepadnúť ani euro

Bratislava 12. apríla (TASR) - Jednotlivé rezorty zatiaľ deklarujú, že eurofondy zo starého programového obdobia sa stihnú vyčerpať a neprepadne ani euro. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger.



O tejto téme sa podľa neho pravidelne diskutuje na vláde, kde konfrontuje jednotlivých ministrov. "Zatiaľ som uisťovaný z jednotlivých rezortov, že to stihneme vyčerpať do konca roka 2023. Nemalo by prepadnúť ani euro," podčiarkol. Zdôraznil, že aj keď na samotné minutie čaká ešte veľa z európskych peňazí, ich kontrahovanie je výrazne vyššie a v mnohých rezortoch prekračuje 100 %.



Heger tak reagoval na kritiku mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Krajine podľa jej predstaviteľov hrozí, že bude EÚ vracať rovnako veľký balík peňazí, ako je v pláne obnovy. "Máme nevyčerpaných približne 5,49 miliardy eur a ak by sme ich chceli vyčerpať všetky, každý deň vrátane víkendov a sviatkov by sme museli čerpať viac ako 20 miliónov eur," upozornil v stredu podpredseda Hlasu-SD a poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši.



Zodpovednosť za to, že ešte nie sú vyčerpané eurofondy z rokov 2014 až 2020, je podľa Hegera na predchádzajúcich vládach. "Vlády Smeru za sedem rokov z celkovej obálky, ktorú máme, vyčerpali 4,9 miliardy eur, čo bola ani nie tretina, 29 %. My za tri roky, čo nie je ani polovica z obdobia, čo mali oni, sme vyčerpali 1,5-násobok, 6,4 miliardy eur," vyčíslil premiér.



Súčasný kabinet podľa neho na tejto téme pracuje už od svojho nástupu v marci 2020 a robí všetko pre to, aby peniaze z EÚ neprepadli. Zatiaľ neprepadlo ani euro. "To je moja odpoveď. Za tri roky sme dokázali viac, ako oni za sedem," dodal Heger.