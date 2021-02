E. Heger: Finančná správa ušetrila na IT zmluvách viac ako 12 mil. eur

Bratislava 1. februára (TASR) – Finančnej správe (FS) SR sa zmenou či zrušením niektorých zmlúv na obstaranie a správu informačných (IT) systémov podarilo za minulý rok ušetriť viac ako 12 miliónov eur. V pondelok to na tlačovej konferencii povedal minister financií Eduard Heger (OĽANO), podľa ktorého sú IT systémy v štátnej správe často drahé a nefunkčné.



"FS bola povestná tým, že mala neskutočný počet IT systémov, dokonca si dovolím povedať že bola známa tým, že mala džungľu IT systémov," povedal Heger. Zmluvy boli podľa ministra naformulované tak, aby boli zabetónovaní nielen dodávatelia, ale aj ceny. Problémom je okrem iného aj takzvaný vendor lock in, ktorým sa zákazník stáva závislým od dodávateľa produktov a služieb a nemôže použiť iného dodávateľa bez vynaloženia vysokých nákladov. V prípade IT je to vlastníctvo zdrojových kódov programového vybavenia. "Zlaté časy IT skončili. Chceme férovú súťaž, chceme férové ceny," povedal Heger.



Prezident FS Jiří Žežulka spresnil, že ušetriť 12 miliónov eur sa FS podarilo kombináciou viacerých opatrení za posledné tri mesiace. V prevádzkových zákazkách a systémoch sa finančnej správe podarilo vyrokovať zľavu 1,6 milióna eur. Zmenou požiadaviek a rokovaním s dodávateľmi, ktorí ešte nemali podpísané zmluvy, sa podarilo ušetriť ďalších 6,8 milióna eur. "Tých osem miliónov eur sú reálne peniaze. Nie je to žiadne virtuálne číslo, ale sú to reálne finančné prostriedky, ktoré sa nám podarilo ušetriť za ostatné tri mesiace," povedal Žežulka.



FS okrem toho v závere minulého roka vypovedala tri zo štyroch dodatkov k zmluvám so spoločnosťou Allexis a od začiatku apríla bude prevádzkovať systém vlastnými pracovníkmi. Táto zmena prinesie do konca roka 2021 úsporu ďalších štyroch miliónov eur. Prezident FS dodal, že okrem týchto úspor prehodnotili požiadavky na úpravu niektorých IT systémov a znížili tak náklady o ďalších sedem miliónov eur.



Aby sa v budúcnosti predišlo neefektívnemu míňaniu verejných prostriedkov, musí byť podľa Hegera v prvom rade zabezpečené transparentné verejné obstarávanie. "To znamená žiadne utajovanie zmlúv, kde to nevyhnutne nie je potrebné," zdôraznil minister. Architektúry IT systémov by sa podľa neho mali skladať z prehľadného systému komponentov, ktorý na seba bude nadväzovať. Verejné obstarávanie by sa potom malo rozdeliť na viacero menších zákaziek, čo umožní účasť aj menších a stredných firiem.