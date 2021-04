E. Heger: J. Mičovský má pred sebou riešenie agropolitiky EÚ

Bratislava 29. apríla (TASR) - Agrominister Ján Mičovský (OĽANO) má pred sebou dve veľké úlohy, a to prípravu spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ na nové programovacie obdobie a vyriešenie podmienečnej akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) na tlačovej konferencii o pláne obnovy na novinársku otázku, či má Mičovský jeho podporu.



"Čo sa týka ministra Mičovského, toto ministerstvo je veľmi dôležité, pretože tak, ako sme my na ministerstve financií v spolupráci so všetkými rezortmi pripravovali plán obnovy, tak pred takouto istou výzvou stojí rezort pôdohospodárstva. Do konca roka potrebuje vypracovať novú spoločnú poľnohospodársku politiku na programové obdobie do roku 2027 v objeme 5 miliárd eur, čo je veľmi podobné plánu obnovy. Len tento samotný rezort má takúto enormnú sumu," povedal predseda vlády.



Podľa Hegera "je úplne kľúčové, aby toto agrorezort zvládol, o to viac, že PPA je v období podmienečnej akreditácie".



Mičovský má podľa premiéra pred sebou dve veľké výzvy, ktoré musí zvládnuť. "Preto ja ako premiér som dnes hovoril s pánom ministrom. Jasne som mu zdôraznil, že toto sú míľniky, ktoré nesmieme minúť, nesmieme sa v nich pomýliť. Pôdohospodárstvo je jedna z oblastí, ktorej budem venovať extra veľkú pozornosť, aby som sa ubezpečil, že minister pôjde so svojím tímom tým správnym smerom," dodal predseda vlády.