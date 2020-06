E. Heger: Kto tvrdí, že sme nerobili nič, klame, pomohli sme ekonomike

Bratislava 27. júna (TASR) – Vláda urobila maximum pre to, aby pomohla občanom v čase pandémie nového koronavírusu a zabránila kolapsu ekonomiky. Uviedol to pre TASR minister financií a podpredseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) pri príležitosti prvých 100 dní, odkedy je vláda Igora Matoviča (OĽaNO) pri moci.



Heger sa od začiatku stavia kriticky k bývalej vláde a vedeniu rezortu financií, ktoré podľa neho nechalo verejné financie v zlom stave, čoho dôkazom majú byť aj viaceré zlyhania. "Máme krajinu s devastovaným podnikateľským prostredím, ktorá rastie alebo padá s automobilkami, máme veľa korupcie a plytvania. Bývalá vláda v duchu 'po nás potopa' nevytvorila ani obyčajnú hotovostnú rezervu, takže keď pandémia vycerila na Slovensko zuby, boli sme takmer bez peňazí a so 'záchrancami' typu Kajetán Kičura," vyhlásil Heger.



Nová vláda sa však podľa neho snaží robiť maximum pre občanov, firmy aj ekonomiku. "Ministerstvo financií zabezpečilo zdroje na fungovanie štátu vrátane pomoci pre ľudí a firmy postihnutých koronakrízou. To bola naša primárna úloha a tú sme zvládli na jednotku. Prostredníctvom agentúry Ardal sme si dokázali požičať viac ako 11 miliárd eur a dve posledné a celkom nové emisie dlhopisov dokonca so záporným úrokom, čo sa stalo prvýkrát v histórii," tvrdí Heger.



Podľa ministra financií tak bola splnená úloha, aby boli ochránení občania pred pandémiou a ekonomika pred kolapsom. "Túto úlohu sme si splnili. Dovolím si povedať, že z hľadiska zdravia a záchrany životov priam príkladne. Uznávam, že po ekonomickej stránke to bolo a je stále ťažké, ale pracujeme s obrovským nasadením a už vidno svetlo na konci tunela. Je ním rast ekonomiky na budúci rok, ktorý sa očakáva na úrovni približne 8 %. To je dôvod na optimizmus," myslí si Heger.



Zároveň doplnil, že ak sa spočítajú všetky zmeny a opatrenia v oblasti daní, rozpočtových pravidiel až po majetkové, tak ich len za rezort financií bolo prijatých 47. "Kto tvrdí, že sme zaháľali, klame. Kto tvrdí, že sme mohli pracovať lepšie, nepozná dobre realitu. Áno, niektoré opatrenia šli rýchlo, niektoré pomalšie. Ale napríklad aj preto, lebo sme čakali na schválenie Európskou komisiou. Krízové časy sú totiž najrizikovejšie z hľadiska poskytovania nedovolenej štátnej pomoci a protekcionizmu. Európska komisia musela naše riešenia analyzovať a uznať, že neporušujeme európske právo," vysvetlil Heger.



Minister financií je optimistický, doteraz prijaté opatrenia podľa neho pomôžu štátu zvládnuť krízu. "Kyslík, ktorý sme ako vláda počas prvých týždňov dodávali spoločnosti, nás zachránil pred kolapsom a dnes sme pripravení naskočiť na rast nádeje, ktorý je už na dohľad a mal by vzkriesiť celú Európu," dodal Heger.