E. Heger: Mimoriadneho zdanenia Eustreamu sa netreba obávať

Bratislava 22. decembra (TASR) - Mimoriadne zdanenie plynovodov, ktoré vo štvrtok schválila Národná rada (NR) SR, by nemalo ohroziť slovenského prepravcu plynu Eustream. Myslí si to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Už som sa napočúval toľkých čiernych scenárov, toľko čertov namaľovaných na stene mi ponúkali, a na konci nikde nevisia. Netreba sa tohto obávať," vyhlásil po tom, ako parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok, ktorý počíta aj s príjmom z tejto mimoriadnej dane.



Reagoval tak na skoršie vyjadrenie ministra hospodárstva Karla Hirmana. Ten ešte pred hlasovaním varoval, že neuvážené rozhodnutie o dodatočnom zdanení spoločnosti Eustream môže fatálne postihnúť finančnú situáciu spoločnosti, ale aj značne ohroziť prepravu plynu cez Slovensko. "Hovorí o rizikách, ja hovorím o výsledku," zhodnotil Heger.



Najväčšou prioritou vlády bolo podľa neho schváliť rozpočet, ktorý obsahuje aj pomoc ľuďom s cenami energií, a to sa podarilo. "Myslím si, že aj pán minister Hirman je veľmi rád, že má dnes schválené peniaze v rozpočte na túto pomoc. Boli to nakoniec jeho slová pred pár dňami, že je to dnes už v rukách poslancov, že on už viac s tým urobiť nemôže, musia to schváliť poslanci. Tí to dnes schválili," dodal premiér.



"Je normálne mať iný názor. Ale nie je úplne normálne ho vysloviť hodinu-dve pred hlasovaním, cez tlačovú správu," doplnil dočasne poverený minister financií Igor Matovič (OĽANO). Odvolal sa na stredajšie stretnutie s Hirmanom, kde o takýchto obavách vraj nehovoril. "Pán minister vie, asi aký proces by mal zvoliť, aby bol vo svojom boji úspešný," dodal Matovič.



Podľa Hirmana sa mimoriadna daň uvalí na spoločnosť, ktorá neprofituje zo súčasného enormného nárastu cien energií. Naopak, je veľmi negatívne a výrazne postihnutá aktuálnou energetickou krízou. "Preto takéto neuvážené rozhodnutie o dodatočnom zdanení spoločnosti Eustream nielen že môže fatálne postihnúť finančnú situáciu spoločnosti, ale následne značne i ohroziť prepravu plynu cez Slovensko," uviedol ešte dopoludnia minister hospodárstva.