Heger: Na to, aby sa SR stala modernou a úspešnou, potrebuje reformy

Bratislava 5. októbra (TASR) - Slovensko potrebuje opravy a stojí pred veľkými výzvami v rôznych oblastiach. K zlepšeniu má prispieť dokument Moderné a úspešné Slovensko. Myslí si to minister financií Eduard Heger (OĽANO), ktorý zároveň uviedol, že od pondelka je otvorený priestor na verejnú diskusiu k predstaveným reformám.



Dokument pozostáva z ôsmich oblastí, v ktorých sú zadefinované potrebné reformy. „Sú to reformy, z ktorých časť bude súčasťou plánu obnovy. Na to, aby sa Slovensko stalo moderné a úspešné, potrebuje absolvovať tieto reformy,“ podotkol v pondelok na tlačovej konferencii Heger. Uviedol však, že to nebude len práca na štyri roky. „Veríme, že tieto reformy nás môžu katapultovať do vyššej kvality života. Veríme tomu, že týmito reformami nastolíme spravodlivosť, rovnosť pred zákonom. Budeme mať vzdelávanie, ktoré bude magnetom pre deti a mladých ľudí, pretože budú vedieť, že ich vzdelávanie pripraví na život, že budeme mať zdravotníctvo, ktoré bude poskytovať kvalitné služby pacientom a dôstojné pracovné podmienky pre lekárov a zdravotné sestry, budeme mať kvalitné podnikateľské prostredie. Potrebujeme mať kvalitnú a efektívnu verejnú správu a služby, ktoré budú porovnateľné so súkromným sektorom,“ zhodnotil Heger.



Podľa ministra sú však potrebné aj zdravé verejné financie. „Od toho sa bude odvíjať, ako budeme financovať všetky potrebné opravy. Peniaze, ktoré spravuje štát, sú peniaze občanov, štát je len správca a má ich spravovať čo najlepšie,“ myslí si Heger.



Minister zároveň uviedol, že očakáva verejnú diskusiu o týchto reformách. „Verejnosť môže vyberať z tohto menu. Možno sú tu niektoré veci, ktoré sa niekomu nebudú páčiť, radi si vypočujeme iný názor na niektoré reformy, ktoré sú navrhnuté. Tento dokument je prácou odborníkov a analytikov, ktorí sa dlhé roky venujú jednotlivým oblastiam a navrhujú aj riešenia, ako by tieto oblasti mali byť zreformované. Dnes otvárame túto diskusiu. Cieľom bolo pripraviť kvalitné podklady pre kvalitnú diskusiu,“ dodal Heger.



Riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Eduard Hagara uviedol viaceré oblasti, v ktorých je potrebné urobiť zmeny. „Najväčšie priority vidíme určite v zdravotníctve a z pohľadu Európskej komisie (EK) je to určite aj zelená ekonomika. EK požaduje, aby boli jasne stanovené míľniky, ktoré bude potrebné dosahovať, po druhé je potrebné zvýšiť implementačnú kapacitu tohto reformného menu,“ priblížil Hagara. Vysvetlil, že v súčasnosti bude diskusia, čo sa dostane do národného plánu obnovy. „Priorita v dohľadnej dobe bude, čo premietnuť do plánu obnovy, a určite bude potrebný konsenzus v spoločnosti aj politický konsenzus,“ doplnil Hagara.



V súčasnosti sa Slovensko nachádza vo fáze prípravy plánu obnovy, ktorý čerpá z dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Definitívny plán obnovy musí byť predložený EK najneskôr do 30. apríla 2021, avšak najskôr až po schválení príslušnej legislatívy na európskej úrovni, čo by malo byť v januári 2021. Rezort financií už s EK pripravované opatrenia konzultuje. „Dôležitejšia je kvalita, na to chceme klásť veľký dôraz. Chceme aj týmto ukázať, že poctivá diskusia sa vedie na základe kvalitných dát a tak, aby vyhrali tie najlepšie myšlienky. Myslím si, že toto je nová kultúra politiky, ktorú chceme prezentovať,“ dodal Heger s tým, že vláda pracuje na tom, aby boli reformy zrealizované z európskeho nástroja Next Generation EU aj zo štrukturálnych fondov. „Na viacerých reformách už pracujeme a už sa len pretavia do plánu obnovy. Sú tu ešte oblasti, ktoré sú pootvorené, a chceme počuť aj hlas verejnosti,“ dodal Heger.