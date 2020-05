E. Heger: O nedeľnom predaji rozhodneme po celospoločenskej diskusii

Bratislava 17. mája (TASR) – O prípadnom pokračovaní zákazu nedeľného predaja aj po skončení opatrení proti šíreniu nového koronavírusu vláda rozhodne až po celospoločenskej diskusii. Vyjadrenia premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý takúto možnosť avizoval, sú zatiaľ jeho súkromným názorom. Povedal to v relácii televízie Markíza Na telo minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Podpredseda opozičnej strany Smer-SD Peter Žiga oponoval, že v súčasnosti nastavený systém zákazu predaja počas sviatkov a zvýšenia príplatkov za prácu cez víkendy je dostatočný.



"V prospech nedelí hovorí aj to, že samotní predajcovia hovoria, že nedeľa pre nich nie je výhodná," povedal Heger. Ide však podľa neho o zásadné rozhodnutie, ktoré treba urobiť uvážene. Proti trvalému zatvoreniu obchodov v nedeľu sa tento týždeň vyjadril aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Ten upozornil na dohodu s premiérom Igorom Matovičom, podľa ktorej je toto opatrenie iba dočasné. "Je dobré, že diskusia o voľnej nedeli beží," povedal Heger. Rozhodnutie podľa neho vláda prijme na základe výsledkov tejto diskusie.



Minister financií sa s bývalým ministrom hospodárstva Žigom nezhodli na otváraní ekonomiky. Zatiaľ čo Žiga obvinil súčasný kabinet z toho, že nemá plán a nevie, čo bude robiť v najbližších dňoch, Heger oponoval, že vláda predstavila a postupne plní plán uvoľňovania opatrení. Rozhodnutie o prípadnom otvorení hraníc bude podľa Hegera na epidemiológoch, ktorí musia posúdiť riziko zavlečenia nákazy z iných krajín.



Rozdielne pohľady mali diskutujúci tiež na rýchlosť pomoci podnikateľom. Podľa Žigu je pomoc administratívne náročná a pomalá, podľa Hegera je napríklad tlačivo na žiadosť o štátny príspevok podstatne jednoduchšie ako napríklad v Rakúsku a Slovensko už nalialo do ekonomiky viac peňazí ako dvojnásobne väčšie Česko.



Heger zároveň upozornil na nedostatok financií, pre ktorý podľa neho nemohla vláda použiť plošnú podporu podnikateľom a odmietol aj Žigovo tvrdenie o znižovaní dlhu Slovenska počas vlád Smeru-SD. Bývalý minister poukazoval na klesajúci dlh Slovenska v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP), zatiaľ čo Heger zdôrazňoval rastúcu výšku absolútneho dlhu. "Vy ste z dlhu vyrastali, vy ste ho neznižovali," upozornil Heger.



Do diskusie vstúpil aj guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, ktorý ocenil program možnosti odkladu splátok úverov pre obyvateľstvo aj firmy. Ten podľa neho využilo viac ako 140.000 klientov bánk. Kažimír upozornil, že po skončení koronakrízy čaká Slovensko recesia na úrovni možno viac ako desať percent HDP. Hlavný prepad ekonomiky bude podľa Kažimíra viditeľný v druhom štvrťroku. "Slovensko patrí k najviac zasiahnutým krajinám. Musíme začať uvažovať o recesii v dvojcifernom čísle," povedal guvernér.