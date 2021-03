Heger: O prípadnom uvoľnení opatrení sa bude rozhodovať po Veľkej noci

Bratislava 26. marca (TASR) – O prípadnom uvoľnení protiepidemických opatrení sa bude rozhodovať po Veľkej noci. Ako v piatok uviedol minister financií Eduard Heger (OĽANO) dočasne poverený vedením rezortu zdravotníctva, odborníci diskutujú o tom, ako sa život na Slovensku prispôsobí COVID automatu.



"Chceme klesajúci trend udržať a chceme postupne zapínať život späť, ako sme ho poznali pred pandémiou," povedal Heger. Pripomenul však, že počet hospitalizovaných sa stále nedostal pod hranicu 3000 ľudí, čo celkovo krajinu drží v čiernej zóne. Do Veľkej noci nemá podľa neho zmysel nič uvoľňovať.



Keď sa situácia zlepší, bude sa ešte musieť dodržať tzv. ochranná lehota 12 dní. Podľa dočasného šéfa rezortu zdravotníctva sa tak má zabezpečiť, aby nedošlo "k šokovej reakcii". Súčasne nastavené opatrenia považuje za vhodné.



Člen konzília odborníkov Jozef Šuvada pripomenul, že covidový semafor, ktorý by mal fungovať pre jednotlivé regióny, sa prehodnocuje s ohľadom na výskyt nových mutácií nového koronavírusu. "Z COVID automatu by sme chceli vylúčiť testovanie ako také a chceli by sme ho prepojiť s národnou testovacou stratégiou," informoval s tým, že aj o tejto otázke diskutujú.



Odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry pripomenul, že prirýchle uvoľňovanie opatrení viedlo v okolitých krajinách k novej vlne epidémie. Za problematické považuje aj nové varianty, o ktorých podľa neho stále nie je dostatok poznatkov.



"Pokiaľ dodržíme opatrenia a klesajúci trend bude pokračovať, tak môžeme pokračovať v nastaveniach a prejsť možno na regionálnu úroveň. Závisí to od toho, ako sa budeme cez Veľkú noc správať. Ak nám to stúpne, budeme musieť zvážiť iné opatrenia," dodala hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na pediatriu Elena Prokopová.