E. Heger odcestoval na sociálny a neformálny samit EÚ do Portugalska

Bratislava 7. mája (TASR) – Premiér Eduard Heger (OĽANO) v piatok odcestoval na dvojdňové stretnutie lídrov členských krajín Európskej únie (EÚ) do portugalského Porta. V piatok sa zúčastní na sociálnom samite, ktorý zvolalo Portugalsko ako predsedajúca krajina Rady Európskej únie. V sobotu bude diskutovať s lídrami ostatných krajín na neformálnom samite.



Ako informoval tlačový odbor úradu vlády, počas sociálneho samitu budú lídri Únie spolu s predstaviteľmi európskych inštitúcií, sociálnych partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti diskutovať o programe európskej sociálnej politiky na nasledujúce desaťročie.



V sobotu budú rokovať o sociálnych otázkach vrátane aktuálnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. "Pri zotavovaní sa z následkov pandémie bude pre EÚ prioritou nielen ochrana existujúcich pracovných miest, ale predovšetkým vytváranie nových pracovných príležitostí a zlepšovanie ich kvality. Témou stretnutia bude aj podpora mladých ľudí, ktorí boli zasiahnutí súčasnou krízou," dodal úrad vlády.



Premiér E. Heger vo štvrtok (6.5.) v parlamente uviedol, že na sociálnom samite chce upozorniť na riziko energetickej chudoby v kontexte vysokých ambícií pri dosahovaní uhlíkovej neutrality. Môže sa totiž ešte viac prehĺbiť. Je to jeden z rozmerov, na ktoré bude klásť Slovensko dôraz v spoločnej deklarácii. Druhý rozmer sa do nej podľa premiéra už aj podarilo dostať, ide o podporu pre malé a stredné podniky a pre sociálne podniky.