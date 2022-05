E. Heger: Odchod od ruských energií musí byť technicky zrealizovateľný

Prečítajte si aj: Sulík: Situácia so zásobovaním plynom a ropou je stabilná



Bratislava 11. mája (TASR) – Slovensko sa odstrihne od ruskej ropy a plynu čo najskôr, táto zmena však musí byť pripravená a technicky zrealizovateľná. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). V súčasnosti EÚ rokuje o embargu na dovoz ruskej ropy. Pre Slovensko a niektoré ďalšie krajiny by predbežne mohla platiť časovo obmedzená výnimka.povedal Heger. O technickým možnostiach a časovom horizonte zmeny dodávateľa energií sa podľa neho v súčasnosti v EÚ vedú odborné diskusie. Stredoeurópske krajiny sú podľa Hegera v nevýhode, pretože nemajú prístup k moru, a preto nemôžu dovážať ropu a plyn tankermi.Slovensko pôvodne požadovalo na embargo dovozu ruskej ropy trojročnú výnimku, v súčasnosti sa hovorí o kratšom období. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) si myslí, že by sme na troch rokoch mali trvať.dodal Sulík.