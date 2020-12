E. Heger otvoril online diskusiu k Plánu obnovy, sú potrebné reformy

Bratislava 15. decembra (TASR) – Podpredseda vlády SR a minister financií Eduard Heger (OĽANO) v utorok otvoril celodennú verejnú online diskusiu k slovenskému Plánu obnovy a odolnosti. Slovensko podľa neho dlho spalo a potrebuje aplikovať reformy. Európska únia sa má stať vďaka Plánu obnovy konkurencieschopnejšou v porovnaní s inými veľmocami.



Z pohľadu Slovenska je podľa Hegera veľmi dôležité povedať, že ako krajina vychádza z určitej situácie. "Ja si dovolím povedať, že Slovensko dlho spalo. Reformy sme tu dlhé roky nevideli a odrazilo sa to aj na výsledkoch," dodal minister s tým, že Slovensko padalo v rôznych rebríčkoch a ako jediná krajina s postkomunistického bloku prestalo dobiehať vyspelé krajiny Európskej únie.







"Tieto trendy chceme zvrátiť, a preto prinášame Plán obnovy," vysvetlil Heger s tým, že ten pozostáva z dvoch častí. Prvou sú investície do konkrétnych oblastí, ktoré presnejšie budú verejnosti vysvetlené práve na utorkovej diskusii. "Ale ak chceme Slovensko posunúť dopredu, potrebujeme uskutočniť reformy," špecifikoval Heger druhú časť Plánu obnovy s tým, že práve táto vie prispieť k zmene fungovania štátu a k vytvoreniu inovatívnej ekonomiky a zdravého a moderného štátu.



"Práve inovatívna ekonomika bude ťažiť zo základov, ktoré tu máme," vyzdvihol minister s tým, že hovorí o silnom dedičstve priemyslu. Ako doplnil, v modernom štáte musí efektívne fungovať aj verejná správa. "Sme v 21. storočí a kvalita služieb musí byť podstatne vyššia," vysvetlil Heger a k zoznamu pridal aj zvýšenie kvality života, aby Slováci nemuseli odchádzať do zahraničia za lepším životom.



K otvoreniu diskusie sa pridal aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Konzultáciu Plánu obnovy považuje za jednu z najväčších priorít súčasného času. Koronakríza podľa jeho slov odhalila či prehĺbila niektoré problémy, ktoré na Slovensku badať. "Európska únia prichádza s bezprecedentnými opatreniami, ako je Next Generation EÚ a Plán obnovy. Dobrou správou bolo expresné prijatie tejto dohody a nad rámec štandardného európskeho rozpočtu na roky 2021 – 2027," zhrnul Miko. Pripomenul, že Slovensku z Plánu obnovy pripadne 5,8 miliardy eur, musí však predložiť vypracovaný plán a musí zrýchliť prácu na jeho príprave. Dodal, že prioritami majú byť zelená a digitálna transformácia.