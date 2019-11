E. Heger: Parlament si nezaslúži rokovať o nekvalitnom návrhu rozpočtu

Bratislava 29. novembra (TASR) – Návrh štátneho rozpočtu je "škandalózne" nekvalitný a Národná rada (NR) SR si nezaslúži o takomto návrhu rokovať. Uviedol to v rozprave k zákonu roka poslanec Eduard Heger za klub OĽaNO. Predložený rozpočet mal byť podľa neho prepracovaný, pretože je klamlivý a hnutie OĽaNO ho odmieta.



"Pán minister financií zadal úradníkom, samozrejme, to bol politický rozkaz, aby na papieri 'napasovali' deficit do výšky 0,5 % HDP, aby sme oklamali Európsku komisiu (EK) a náš zákon o vyrovnanom rozpočte, že akože plníme pravidlá," poznamenal Heger.



Skonštatoval, že podľa Národnej banky Slovenska (NBS) deficit budúci rok nebude 0,5 % HDP, ale 1,6 % HDP. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) má zasa odhad 1,8 % HDP, deficit by sa tak blížil k takmer 2 miliardám eur. "Situácia sa z tohto pohľadu naozaj podobá na grécku cestu," podotkol Heger. Vláda podľa neho nepripravila Slovensko na prípadnú krízu v budúcnosti, na ochranu pred ktorou potrebuje rozpočet trojmiliardový priestor, aby zastabilizoval ekonomiku. Návrhu rozpočtu podľa neho neverí ani EK.



V rozpočte sú podľa Hegera na strane príjmov nafúknuté nedaňové príjmy, výdavky sú zasa nereálne podhodnotené. Rezort financií sa podľa jeho slov snaží presvedčiť, že verejné investície v budúcom roku budú najnižšie za posledných 15 rokov. "Vláda sa bojí priznať, že nevie na sebe šetriť cez hodnotu za peniaze a hospodári zle," myslí si. Podotkol, že dochádza k rozvratu stability verejných financií.