E. Heger: Pomoc štátu cez distribučné poplatky dosiahne 325 mil. eur

Bratislava 19. apríla (TASR) - Zastropovanie distribučných poplatkov pri elektrine sa od mája do konca roka 2023 rozšíri na všetkých koncových odberateľov na úroveň roka 2022. Klesnú v priemere od 44 % do 63 % v závislosti od skupiny odberateľov. Oznámil to po rokovaní vlády dočasne poverený premiér Eduard Heger za účasti dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana. Pomoc štátu podľa Hegera dosiahne cez distribučné poplatky 325 miliónov eur.



"Distribučné poplatky za elektrinu znížime na úroveň roka 2022. Minulý rok, keď sme oznamovali zastropovanie silovej zložky elektriny, zastropovali sme ju na úrovni 199 eur za megawatthodinu (MWh) a na úrovni 99 eur/MWh pri plyne. Vtedy sme nevedeli zasiahnuť do regulovaných poplatkov. Dnes prichádzame s touto pomocou. Je to výrazná pomoc pre všetkých spotrebiteľov - pre firmy, živnostníkov, samosprávy, škôlky, nemocnice, ale aj pre kostoly," priblížil Heger.



"Rozhodnutie vlády je jednou z rozhodujúcich pomocí, ktoré sme schválili. Týka sa poplatkov za distribúciu pre všetkých odberateľov na území SR, ktorí majú IČO a majú vlastný elektromer. Domácnosti boli vyriešené už začiatkom roka. K schéme kompenzácií, ktoré vyplácame za komoditu (elektrinu) na úrovni 199 eur/MWh, pribudla aj kompenzácia poplatkov za distribúciu elektriny," doplnil Hirman.



Z novely nariadenia vlády, ktorú v stredu schválil vládny kabinet, vyplýva, že maximálna výška vybraných taríf zahrnutých v cene elektriny, zastropovaná v tomto roku na úrovni roka 2022, sa rozšíri na všetkých koncových odberateľov. Doteraz sa strop vzťahoval na domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.