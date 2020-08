E. Heger: Pracujeme naplno na strategickom dokumente pre plán obnovy

Bratislava 24. augusta (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR pracuje naplno na strategickom dokumente pre plán obnovy. Uviedol to v pondelok šéf rezortu financií Eduard Heger (OĽANO). Priblížil, že tento dokument vychádza zo špecifických odporúčaní Európskej komisie (EK), programového vyhlásenia vlády (PVV) a národného programu reforiem.



Heger skonštatoval, že počas leta spravili revíziu týchto troch dokumentov a píše sa dokument Moderné a úspešné Slovensko, ako ho pracovne nazval. "Definujeme, kde najviac Slovensko 'tlačí tá päta', aké sú tie oblasti a aké by mali byť aj míľniky, aby sme sa k tomu dopracovali," objasnil obsah materiálu.



Diskutujú aj s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré má na starosti partnerskú dohodu. "Plán obnovy je niečo, čo nás čaká najbližšie tri roky, ale partnerská dohoda hovorí o štrukturálnych fondoch na najbližších sedem rokov plus nejaké obdobie na dočerpanie a je dôležité, aby sme tieto projekty, iniciatívy, ale aj reformy mali spárované," zdôraznil Heger. To, čo sa začne z plánu obnovy, by tak mohlo pokračovať práve prostredníctvom partnerskej dohody.



"Niekedy v prvej polovici septembra budeme informovať o nejakých takých predbežných záveroch, ktoré bude treba dopracovať," dodal minister financií. Prvý predbežný návrh plánu reforiem a investícií môže Slovensko poslať EK do 15. októbra spolu s návrhom rozpočtového plánu na rok 2021. Následne bude finálny plán obnovy predložený Komisii v rámci národného programu reforiem do 30. apríla 2021. Potom bude mať dva mesiace na jeho posúdenie a schválenie. Slovensko až následne bude môcť začať implementovať reformy a investície.



Nadstavba viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 vo forme Fondu obnovy predstavuje pre Slovensko alokáciu vo výške 7,5 miliardy eur. Na čerpanie týchto prostriedkov je potrebné, aby každá členská krajina Európskej únie (EÚ) vypracovala a odovzdala EK národný plán obnovy a odolnosti. Tento plán bude obsahovať súbor reforiem a investícií potrebných na obnovu a posilnenie odolnosti Slovenska.